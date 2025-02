Él es Trevor Noah, el presentador que insultó a Colombia al ver a Shakira en los Grammy 

Durante la pasada ceremonia de los Grammy, Shakira fue una de las grandes protagonistas. La barranquillera se llevó el premio a Mejor Álbum Pop Latino. Sin embargo, su discurso fue uno de los hechos más llamativos y muchos lo relacionan con los comentarios hechos por Trevor Noah. El comediante nacido en Sudáfrica realizó algunos comentarios, tildados por algunos de xenófobos, al ver a la artista en el recinto donde se lleva a cabo el evento. La molestia en redes sociales ha sido notable y muchos han cuestionado "el paso en falso" de este hombre, que de hecho, ya había sido presentador de estos premios.

"Aquí está Shakira. Lo único más grande que salió de Colombia que no es un delito grave de primera categoría", fueron las palabras del comediante durante los Grammy, pero ¿de quién se trata y por qué fue presentador de estos premios? Este hombre es muy reconocido en Estados Unidos, pues incluso ha sido ganador de un Emmy, gracias a The Daily Show. De hecho, él fue el presentador de este formato durante 7 años. A la faceta de comediante de Trevor Noah se suma su pódcast What now? el cual se distribuye por Spotify. Por otro lado, Trevor es la estrella de la versión sudafricana del programa LOL.

We, the Colombians, are sick of being treated like criminals #Grammys2025 @Trevornoah we are waiting for an apology pic.twitter.com/9J9Y9HOxVy