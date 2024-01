Ella es Verónica Orozco, la actriz que interpretando a Arelys Henao, saca la madera de cantante

La talentosa mujer siguió los pasos de su familia y ha brillado no solo por su capacidad como actriz, pues su voz, su gran pasión, le ha abierto varias puertas

De niños, todos tenemos un sueño y deseamos que se cumpla cuando sea grande. Aunque no siempre sucede, hay aquellos que persiguen estos hasta que se hagan realidad. Esto ocurrió con Verónica Orozco, quien viene de una familia donde el talento no falta. La mujer es hija de Luis Fernando Orozco, un hombre que marcó la actuación en Colombia. Pero ella también quería dejar su propia huella, no solo actuando, Verónica lo quería hacer cantando. La verdad, es algo que ha logrado, muchos la reconocen por su canciones y ahora por su actuación en Arelys Henao. Gracias a esta novela, la bogotana volverá a demostrar sus grandes talentos.

Eso que un día soñó cuando niña, lo está haciendo realidad. Cantar frente a muchos y brillar por su voz. Claro que para llegar a este punto, ha tenido que trabajar bastante y buscar la manera de destacar. No ha sido un trabajo fácil, pero que con persistencia y audacia, Verónica Orozco ha conseguido. Esta es la historia de una de las hijas de Luis Fernando Orzco, que al igual que su papá, ha brillado como artista en el país.

Los inicios de Verónica Orozco como actriz

Desde muy chiquita estaba en ella esa vena artística, claro que más inclinada por ser cantante. Y como no, sí su padre era por aquel entonces uno de los actores más relevantes en el país. Luis Fernando Orozco, fue sin duda una figura relevante en su país y su legado no terminará con él. Dos de sus hijas, le siguieron los pasos y han triunfado como actrices y una como cantante. Una de ellas ha sido Verónica Orozco, la menor de tres hermanas y que aguantaba muchas maldades en su infancia. Dicen que lloraba tanto que incluso se atrevieron a colocarle el apodo de "Verrionica", como forma de burla.

Sin embargo, Verónica, al igual que su hermana Ana María, le siguieron los pasos a su papá. Fue así como a muy corta edad, la hermana menor empezó a dar sus primeras puntadas en el mundo de la actuación. Siendo aún muy joven, tuvo la oportunidad de ser parte del elenco del programa Oki doki. Esta fue una faceta importante para ella, gracias a este programa tuvo la oportunidad de estar en varias giras. Pero además de esto, pudo demostrar su talento y establecer amistades importantes que aún hoy en día existen. Claro que de ahí, llegaron más y más proyectos para su vida como actriz.

Tras su participación en Oki doki, Verónica Orozco siguió haciendo parte de producciones colombianas. En aquel entonces, muchos la vieron en Dejémonos de vainas, Prisioneros del amor, La madre, Francisco el matemático y muchas más. Poco a poco, la hija menor de Luis Fernando le decía a la televisión colombiana "estoy aquí, estoy presente". Muchos ya la reconocían y a pesar de su corta edad, se perfilaba como una de las grandes promesas del país. Ni siquiera el gran protagónico de su hermana en Betty, la fea apagó su carrera. Incluso ella, llegó a ser también la protagonista de novelas que fueron muy populares en el país.

Las bragas y una exitosa carrera como actriz

Verónica había demostrado que era muy buena en lo que hacía, por eso siguió brillando en la tv colombiana. Fue así como iniciando los 2000, la bogotana se convirtió en la protagonista de Isabel me la veló. Esta producción fue un éxito rotundo durante su tiempo al aire, logró tener más de 200 episodios e incluso llegar al exterior. Ahora el reconocimiento de las hermanas Orozco era indudable, el legado de su apellido trascendía una generación más. Poco a poco, la actriz fue haciendo parte de proyectos colombianos, pero había algo que faltaba en su vida. La música, eso que tanto había anhelado aún no estaba presente.

Entonces, llegó el año 2006 y la mujer daría una gran sorpresa al lanzar su primer sencillo. Este tuvo por nombre Las bragas y sin duda alguna, se convirtió en una canción muy polémica. Si bien su letra fue muy criticada, también fue una oportunidad única para arrancar su carrera como cantante. Este sencillo vendría acompañado de su primer álbum. Poco después se fueron conociendo nuevas canciones de Verónica. Después de tantos años, Verónica cumplía ese sueño que había plasmado cuando era solo una niña. Claro que no por esto dejaría de lado la actuación, ambas se complementarían en la vida de la actriz.

A la par con su carrera musical a la actriz de Arelys Henao, la vimos en A corazón abierto. Allí, la mujer era una de las protagonistas y el éxito de la novela fue total. Incluso, hoy en día sigue siendo una de las novelas más populares y con mejores números de la televisión colombiana. Por supuesto que esto terminó de consagrar a la actriz en el país. Claro que tras este papel, la bogotana siguió brillando en otras producciones. El público colombiano la pudo ver en Bloque de búsqueda, Anónima y muchas más. En ese entonces hizo parte de Mujeres a la plancha, popular musical y también participó en La gloria de Lucho.

Protagonista de Arelys Henao en su segunda temporada

Ahora, consagrada como una gran actriz, la mujer emprendió un nuevo reto donde demostrará todos sus talentos. Si bien la habíamos visto actuar y cantar en escenarios separados, ahora la mujer unirá ambos. Gracias a sus grandes cualidades, Verónica Orozco se convirtió en la protagonista de Arelys Henao. La novela ya se estrenó y muchos están hablando de ella. Por supuesto, se ha convertido en una gran oportunidad para la bogotana. Además de demostrar una vez más su capacidad como actriz, también demostrará ese talento como cantante.

Algo que ya la habíamos visto hacer tiempo atrás al frente de la producción A grito herido. Una talentosa mujer que ha aprovechado al máximo sus oportunidades y que una vez más, volverá a brillar. Digna representante del legado de su padre, y que seguramente la seguiremos viendo triunfar.

