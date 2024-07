Ella es la gimnasta que rechazó a EE.UU. para hacer historia en los Juegos Olímpicos con Colombia

.Publicidad.

En los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Luisa Blanco no solo cumplió el sueño de representar a Colombia, el país de sus padres, sino de clasificar, por mérito propio y tal vez, por azares del destino, a los Juegos Olímpicos de París 2024. Después de haber quedado octava en la clasificación de la final individual femenina de all-around, logró el puesto gracias a que las siete participantes que estaban por encima de ella pertenecían a países que ya habían cubierto ese cupo en las justas. Así fue como la colombo-estadounidense pudo poner su nombre en el certamen más importante; y no solo hacerlo, sino hacer historia para Colombia en los Juegos Olímpicos.

Luisa Blanco es la única representante colombiana en la Gimnasia Artística Femenina en los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: luisafblanco

Y es que después de llegar a Francia y participar por el amarillo, azul y rojo, la deportista nacida en Los Ángeles logró convertirse en la primera gimnasta colombiana en clasificar a una final de Gimnasia Artística. Lo hizo después de obtener 51,698 puntos, que, en un principio la pusieron en el puesto 30; pero que después de ajustes por el reglamento, la montaron en el puesto 24 y le dieron el último cupo a las finales de la modalidad "all-around", en la cual buscará seguir rompiendo los anales de la historia de la gimnasia colombiana.

Luisa Blanco, la estadounidense que vio en Colombia su verdadero hogar

Luisa Blanco, lejos de nacer en tierras colombianas, nació en Los Ángeles, California, el 18 de noviembre de 2001. De padres colombianos, creció en una casa donde nunca se habló inglés, se ponía música los fines de semana para hacer aseo y se vivía, literalmente, como si estuviesen en Colombia. Desde muy pequeña vio en la Gimnasia Artística un estilo de vida y, fue tal su pasión, que a los 6 años decidió ingresar a la World Olimpic Gymnastics Academy, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Allí dio sus primeros pasos, pulió ese talento con el que nació y se fue inclinando como una de las mejores, siendo fichada por la Universidad de Alabama, donde ha despertado gran interés.

En 2021 se colgó su primera medalla, en el campeonato nacional de viga de equilibrio, y en 2023 fue distinguida como una de las mejores gimnastas universitarias del año en Estados Unidos. Con todo ese palmares, se podría pensar que la federación de gimnastas de EE.UU. la habría podido fichar; pero ella, enamorada de Colombia, un país que no conoció hasta que cumplió los 21 años, decidió pedir la doble nacionalidad y, apenas se la otorgaron, decidirse a participar con el amarillo, azul y rojo, como si hubiese nacido en las playas del caribe o el pacifico, en los llanos orientales o en las montañas de los Andes.

El sueño cumplido de participar por Colombia

La primera vez que vino a Colombia fue a Cúcuta, en julio de 2023, y allí por fin pudo sentir esa sensación de estar en el lugar que siempre vio como su hogar. En tierras santandereanas compitió en el Campeonato Nacional y, tras hacer un buen papel, se puso como meta entrenar para el que sería su debut vistiendo los colores de Colombia en los Panamericanos de Santiago 2023. No pudo ser mejor, terminó en el top 10 entre las mejores gimnastas del certamen y, finalmente, logró su paso a los Juegos Olímpicos de París 2024, mismos que, en este momento, están poniendo a vibrar a más de un compatriota sin importar si son apasionados a los deportes que allí se disputan.

Desde que obtuvo la nacionalidad colombiana, Luisa Blanco ha dado todo por los colores del país "Colombia es todo y más" ha asegurado. Foto: luisafblanco

Ahora, después de haberse convertido en la primera gimnasta colombiana en clasificar a las finales de la Gimnasia Artística en unos Juegos Olímpicos, Luisa Blanco dejó claro que planea darlo todo para conseguir una medalla. Aun así, si no lo logra, también confirmó que seguirá trabajando para seguir dejando los colores de la patria donde no nació, pero que ve como suya, en lo más alto, pues los puntajes no definen quién es, según lo hizo saber.

