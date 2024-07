Él es Kapo, el telonero de Karol G en Madrid que se codea con Maluma y Ryan Castro

.Publicidad.

En apenas un mes, "Ohnana" el primer gran éxito del artista urbano caleño Kapo, ya está a punto de alcanzar sus primeros 30 millones de reproducciones en YouTube y acaba de pasar los 40 millones en Spotify. Su próximo sencillo se llama "Uwaie" y saldrá en pocos días.

La canción ha tenido una fuerte acogida en TikTok y el apoyo de Maluma, quien hace pocos días anunció en su Instagram que haría parte de la nueva versión de la canción. Además, Karol G invitó al artista a cantar en uno de sus conciertos en España, donde decenas de miles de personas pudieron ver el talento de esta nueva promesa del reggaetón.

..Publicidad..

Pero el remix se filtró y ahora los fanáticos de estos artistas no sólo pudieron comprobar cómo suena el aporte de Maluma, sino también descubrir que Ryan Castro y Farruko también están invitados en la canción; que no tiene beat de reggaetón, como se esperaría debido a los invitados que tiene el tema, sino de afrobeat. Un sonido que se ha ido imponiendo en los últimos meses.

...Publicidad...

| Lea más: Entre las hamburguesas de MrBeast, Maluma, Luisito Comunica y ...

....Publicidad....

Además de cantar en el concierto de Karol G en Madrid ante 80.000 personas, Kapo también se presentó en un concierto de Maluma en Valencia donde había 50.000 asistentes. Ryan Castro también invitó a uno de sus shows al caleño, donde en un espacio más pequeño, cantó ante 8.000.

A Kapo también se le filtró una de sus nuevas canciones llamada "Uwaie", que todavía no está terminada y no ha sido lanzada. En TikTok ese audio ya ha sido utilizado casi 500.000 veces y en Instagram, aunque no ha rotado al mismo nivel, ha tenido 1.500 personas que la han incorporado en sus cortometrajes.

Vale la pena remarcar que Kapo es uno de los artistas de La Industria Inc, el sello de Nicky Jam que también ayudó a impulsar la carrera de otros artistas como Manuel Turizo, ChocQuibTown y, en algún momento, la artista vallenata Karen Lizarazo.

| No se pierda: Esta es la banda de rock que tocó para el concierto de Petro por Palestina y fue censurada por Maduro