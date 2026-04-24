- Ella es la bogotana cuñada de Michael Jackson y mamá del protagonista de la película sobre el Rey del Pop

Alejandra Martínez llegó de niña a EE.UU., tuvo 2 hijos con Randy y 2 más con Jermaine, ambos hermanos del cantante que su hijo Jaafar revive en el cine

Alejandra Martínez, hoy diseñadora de modas y conferencista, pasó más de dos décadas viviendo en la mansión de la familia de Michael Jackson, donde compartió su vida sentimental con dos hermanos del famoso cantante.

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Alejandra se enamoró de Jermaine Jackson, el mayor de la dinastía, tras separarse de Randy, el menor, con quien había tenido sus dos primeros hijos. Con Jermaine tendría otros dos, entre ellos Jaafar Jackson, hoy protagonista de la película sobre el Rey del Pop que revive la historia del artista fallecido el 25 de junio de 2009.

En busca del sueño americano

La historia de Alejandra y los Jackson empezó luego de que llegara a Estados Unidos cuando tenía apenas 11 años, acompañando a su familia en la búsqueda de estabilidad y oportunidades en el país del Tío Sam. En medio de ese proceso de adaptación tuvo contacto con el entorno del entretenimiento, donde trabajó desde joven buscando una carrera como actriz. Así terminaría acercándose a una de las familias más influyentes de la música.

En el medio artístico conoció a Randy Jackson, integrante de los Jackson 5, el grupo en el que comenzó la carrera de Michael Jackson y sus hermanos. La relación avanzó, pero estuvo atravesada por dificultades desde sus primeras etapas. Aun así, formaron una familia. De esa unión nacieron Genevieve Katherine y Randy Jr.

Alejandra Martínez, mamá del protagonista de la película homenaje al Rey del pop, vivió por 22 años en la mansión Jackson.

El vínculo no logró consolidarse y Alejandra decidió regresar a Bogotá junto a su hija. Poco después descubrió que había viajado embarazada. En Bogotá dio a luz a Randy Jr., su segundo hijo, en un momento marcado por la incertidumbre. Con dos niños pequeños, se trasladó a Saravena, en el departamento de Arauca, buscando estabilidad lejos de la presión que había vivido.

Hasta allí llegó Randy Jackson con la intención de visitar a sus hijos. Su estadía coincidió con un episodio que cambió el rumbo de la familia. Durante su paso por la región, Randy fue secuestrado por el ELN. Tras su liberación, regresó a Estados Unidos, mientras Alejandra permaneció cerca de seis meses más en Colombia. La situación de seguridad se volvió insostenible. Ante las advertencias sobre posibles riesgos para sus hijos, tomó la decisión de salir del país una vez más.

¿Cómo escapar al amor?

De regreso a Estados Unidos encontró apoyo en Katherine Jackson, su exsuegra, mamá de Michael y abuela de sus hijos, quien la recibió en la residencia familiar. Lo que inicialmente parecía una estancia temporal terminó convirtiéndose en una etapa prolongada de su vida. En ese entorno, rodeada de una familia acostumbrada a la exposición pública, Alejandra reorganizó su vida personal con el menor de los hermanos.

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Su relación con Randy ya había terminado, pero, sin que nadie pudiera preverlo, se produjo un giro inesperado: ella y Jermaine Jackson se enamoraron. En 1995 se casaron en secreto, consolidando un vínculo que generó tensiones y criticas familiares.

Con Jermaine tuvo dos hijos más: Jaafar, hoy protagonista de la película que le está dando la vuelta al mundo, y Jermajesty. Además, asumió la crianza de Donte, un niño adoptado dentro del núcleo familiar.

Durante esos años, la crianza de sus hijos se convirtió en su principal prioridad. Su experiencia previa en Colombia, atravesada por dificultades económicas y problemas de seguridad, influyó en la forma en que asumió ese rol. La protección de sus hijos fue un eje constante en sus decisiones, desde su salida de Arauca hasta su permanencia en Estados Unidos.

Jaafar Jackson, sobrino del cantante Michael Jackson, de raíces colombianas es hoy el actor más famoso, por cuenta del lanzamiento mundial de la película.

Su relación con Jermaine también terminó. Así cerró un ciclo de más de veinte años dentro de la familia Jackson. Para entonces, sus hijos ya habían crecido en un entorno profundamente ligado a la industria del entretenimiento, pero con una historia familiar que conectaba directamente con Colombia.

Otro giro del destino: una película sobre Michael

Ese vínculo volvió a cobrar relevancia con el ascenso de su hijo Jaafar Jackson. Su elección para interpretar a su tío Michael Jackson en la película biográfica que se estrenó recientemente, incluido su lanzamiento en Colombia el 22 de abril, reactivó el interés por la historia de su madre. Su llegada al cine no solo responde a una herencia artística, sino también a un proceso de formación dentro de una familia que ha marcado la cultura popular durante décadas.

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La historia de Alejandra Martínez conecta el apellido Jackson con distintos lugares de Colombia donde vivió momentos marcados por la necesidad de sostener y proteger a sus hijos y de adaptarse a circunstancias cambiantes.

Hoy, esa historia adquiere una nueva dimensión a través de Jaafar, quien lleva al cine la figura de su tío. Detrás de ese proyecto hay una trayectoria familiar menos visible, marcada por desplazamientos, decisiones difíciles y una constante búsqueda de estabilidad. En ese recorrido, Alejandra Martínez ocupa un lugar central como el punto de conexión entre dos mundos que pocas veces coinciden: el de una familia colombiana migrante y el de una dinastía que definió la historia de la música mundial.

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