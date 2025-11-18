- El sobrino colombiano de Michael Jackson que tiene la tarea de llevar su vida al cine

Jaafar Jackson, hijo de la bogotana Alejandra Genevieve y Jermaine Jackson, fue el elegido como protagonista por su buena voz y el parecido con el Rey del Pop

El ‘rey del pop’ sigue más vigente que nunca y prueba de ello es el nuevo récord que logró el tráiler de su película biográfica. Bastaron 24 horas para que este pequeño adelanto alcanzara más de 116 millones de visualizaciones mundiales, según datos de WaveMetrix. Pero lo que más ha sorprendido no es solo el furor global, sino su protagonista, cuya similitud con Michael Jackson es impactante. Y cómo no, si se trata nada menos que de su propio sobrino.

Hablamos de Jaafar Jackson, un joven que por años pasó inadvertido para el ojo público, pero que ahora toma una relevancia enorme. No solo por llevar en la sangre el apellido Jackson, sino porque también tiene un estrecho vínculo con Colombia: es hijo de la bogotana Alejandra Rodríguez Martínez, conocida también como Alejandra Genevieve.

Aunque nació dentro del universo de los Jackson, Jaafar no siempre quiso seguirle los pasos a su tío. Hubo un momento en el que soñó con dedicarse al deporte, pero el timbre de su voz —muy parecido al de Michael—, su carisma y su presencia escénica terminaron guiándolo hacia la música. Hoy está a punto de brillar como protagonista de la película que se estrenará en 2026.

Alejandra, la mujer que conectó a Colombia con el apellido Jackson

Según un reportaje de Los Informantes de Caracol, Alejandra llegó a Estados Unidos con apenas 11 años. Estudió en una escuela de Beverly Hills y tuvo algunos pinitos como cantante en un grupo musical, aunque ella misma no creía tener el talento suficiente. Su verdadera pasión era el baile. De hecho, el mánager del grupo resultó ser el mejor amigo de Jackie Jackson, y ese pequeño detalle cambiaría su vida: gracias a esa conexión conoció a Randy Jackson.

Una joven Alejandra en su agrupación musical con menos de 18 años, en la que conoció a los Jackson.

Con él tuvo su primer hijo cuando apenas tenía 18 años. Aunque fue su primer amor, terminó regresando a Colombia al descubrir que Randy había contraído matrimonio con otra mujer. Ya de vuelta en el país, descubrió que estaba embarazada nuevamente, también de Randy. Él viajó a Colombia para buscarla y llevarla de regreso, pero en medio del viaje estuvo a punto de ser secuestrado por el ELN en 1993. Por seguridad, tuvo que salir del país rápidamente y Alejandra decidió seguirlo por el bienestar de sus hijos. Así comenzó su inusual camino con la familia Jackson.

Nace Jaafar Jackson en el hogar de Michael Jackson

De regreso en Estados Unidos, Alejandra se instaló en la mansión de Katherine Jackson, la matriarca de la familia. Lo que inicialmente serían unas semanas terminó convirtiéndose en 22 años y varios hijos más. Allí vivió bajo las estrictas reglas del clan Jackson, pero también tuvo la fortuna de conocer y compartir con Michael. Descubrió su faceta como padre y conoció en primera persona el famoso rancho Neverland, por el que él pagó 17,5 millones de dólares.

La relación con Randy no prosperó, pero el destino le tenía reservada otra sorpresa. Alejandra conoció a Jermaine Jackson, otro de los integrantes de los Jackson Five. Entre risas, cercanía y una amistad que creció con el tiempo, surgió el amor. Aunque al principio fue mal visto, su relación terminó por convencer al propio Michael, quien les dio su “bendición”.

Alejandra junto a su hijo Jaafar Jackson.

Michael incluso les ofreció una habitación en Neverland, donde Alejandra y Jermaine se establecieron. Allí agrandaron la familia con el nacimiento de Jaafar y Jermajesty, además de Dante, quien fue adoptado. Sin embargo, aquella “luna de miel” duró solo tres años. Tras la separación, Alejandra decidió dejar atrás los lujos y construir su propio camino como confeccionista.

Aun así, el legado de los Jackson ya estaba sembrado: Jaafar heredó la esencia musical, el talento y la presencia que caracterizó a los Jackson Five.

Nace un nuevo heredero de la dinastía Jackson

Aunque al inicio Jaafar se inclinó por el golf, el talento artístico que corría por sus venas terminó imponiéndose. A los 12 años ya empezaba a mostrar una voz y un estilo que recordaban al rey del pop. En 2019 lanzó su primer sencillo y comenzó a aparecer en proyectos familiares como The Jackson: Next Generation.

Pero para encarnar a su tío en la pantalla grande necesitó mucho más que talento: tenía que recibir la bendición de Katherine, su abuela. Ella no solo lo apoyó, sino que se mostró profundamente emocionada al saber que un miembro de la familia reviviría la imagen de Michael en el cine. Graham King, productor de la película, contó que cuando conoció a Jaafar en 2021 quedó impresionado por su parecido físico, su energía y la forma en que interpretaba a Michael.

La película, que se estrenará a comienzos de 2026, ya genera revuelo mundial. Y no es para menos: su protagonista no solo es parte directa del legado Jackson, sino que también lleva sangre colombiana. Un nuevo rostro para una dinastía que sigue marcando la historia de la música.

