- La revolución silenciosa de las marcas chinas: cómo el gas y la electricidad vencieron al diésel en la montaña

En las madrugadas colombianas, donde el aire frío de la montaña se mezcla con el humo negro de los viejos motores diésel, algo está cambiando. Ya no solo se escuchan los pesados ronquidos de las máquinas tradicionales; ahora, un silencio tecnológico y el rugido limpio del gas natural comienzan a dominar la logística de última milla. Dos gigantes marcas chinas, DFAC | Dongfeng y JMC, han decidido que Colombia es el escenario perfecto para demostrar que la transición energética no es un capricho ambientalista, sino un negocio redondo que está dejando atrás a los escépticos del transporte pesado

La entrada de estos jugadores no es tímida. Mientras las marcas tradicionales ajustan sus tuercas, Magma Automotive (del Grupo Magna) trajo al país a Dongfeng con una apuesta clara: el Gas Natural Vehicular (GNV) y la normativa Euro VI, el estándar más estricto contra el material particulado.

No es para menos; con un panorama nacional donde el subsidio al diésel tiene los días contados, el GNV se presenta como el salvavidas financiero para los transportadores, ofreciendo reducciones de hasta el 99% en material particulado y beneficios tributarios que incluyen la devolución del 16% del IVA.

La electricidad de las marcas chinas que no le teme a la cordillera

Pero si el gas es la transición, la electricidad es la conquista definitiva. Ahí es donde JMC, respaldada por el gigante Astara, ha puesto sobre el asfalto su camión CPR EV. Se trata de un "monstruo" silencioso diseñado específicamente para la caprichosa topografía colombiana, capaz de cargar más de 4.100 kilos en chasis sin emitir un gramo de CO₂ . Lo que antes parecía una utopía para un camión eléctrico —subir las lomas de Medellín o el Alto de la Línea con carga pesada— hoy es una realidad respaldada por baterías de litio ferrofosfato que prometen hasta 6.000 ciclos de carga.

El incentivo para las empresas no es solo la "conciencia verde". El gobierno y las normativas locales han pavimentado el camino con gabelas que cualquier gerente financiero aplaudiría: impuestos vehiculares que no superan el 1%, descuentos en el SOAT y, quizás lo más valioso para la logística urbana, la exención total de las restricciones de circulación como el Pico y Placa. Es una carrera donde la eficiencia operativa se encuentra con la sostenibilidad, y donde las empresas de distribución ya no ven estos vehículos como un lujo, sino como una herramienta de competitividad necesaria para sobrevivir en un mercado de costos energéticos al alza.

Un cambio de guardia en el asfalto nacional

La consolidación de estas marcas en el país no es producto del azar. DFAC | Dongfeng ya proyecta un crecimiento del 25% anual en la adopción de flotas a gas, apalancado en alianzas estratégicas con distribuidores como el Grupo Vanti. Por su parte, JMC ha transformado el concepto de mantenimiento, reduciendo drásticamente los costos operativos frente a los motores de combustión interna, que requieren aceites, filtros y reparaciones mecánicas constantes que el motor eléctrico simplemente ignora.

Colombia se perfila hoy como uno de los mercados más promisorios de Latinoamérica para la movilidad limpia. La batalla por el transporte de carga ya no se gana solo con fuerza bruta, sino con voltios, metros cúbicos de gas y una tecnología que, desde Oriente, llegó para jubilar a las chimeneas andantes que por décadas reinaron en nuestras vías.

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