El verdadero cambio está en los que sudan para ganarse el pan

febrero 25, 2022

Estamos cerca de unas elecciones claves para el país, como lo son las del Congreso de la República y las de la presidencia, y es bueno recordar algunas razones por las que es necesario ejercerlo, sobre todo el voto de opinión.

Un voto descontaminado y libre es el que posee la mayoría del pueblo colombiano, que según las estadísticas de las últimas elecciones legislativas la cifra de abstencionismo se ubicó por encima del 50 %, cifra muy alta en una democracia participativa como la nuestra, en la que el constituyente primario debería ejercer su derecho constitucional al voto.

Ahora bien, si analizamos ese porcentaje menor del 50 % que sale a votar y siempre elige a las maquinarias políticas, la mayoría de estas ejerce su derecho al voto constreñidamente producto del clientelismo que le ofrece una ops de tres meses, y que la persona debido a la necesidad y a la falta de empleo en este país tiene que acceder y someterse a la compra de votos a fin de que pueda conservar su trabajo y puede generarle una fuente de único ingreso que le permita subsistir en un país donde la inflación está por encima del 7 %, y en donde cada día vemos como el salario alcanza menos para obtener los productos básicos de la canasta familiar.

Mas sin embargo, un pueblo agobiado y cansado de ser un instrumento más de la clase política clientelista que solo busca atornillarse en el poder para seguir con su prebendas y gabelas. Por otra parte, me llevó horas tratar de discernir porqué si el pueblo quiere un cambio no actúa cuando tiene la oportunidad de hacer las grandes transformaciones. Los colombianos tenemos una gran oportunidad este 13 de marzo, cuando se define la composición del Congreso, elemento clave para la gobernabilidad del futuro habitante de la Casa de Nariño, primer paso para demostrar y comprobar que el pueblo colombiano sí reaccionó y que las protesta convulsas del año pasado no fueron en vano.

El pueblo soberano debe salir masivamente a las urnas y ejercer su valioso derecho al sufragio consagrado en nuestra carta magna en su artículo 258, una papeleta de voto es más valioso que una bala de un fusil o que hacer desmanes y dañar los bienes públicos, nosotros decidimos, tenemos esa libertad, ese poder lo tiene el pueblo y debemos aprovecharla para elegir al justo, hay un proverbio que reza “cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime.” proverbios 29:2. nuestro voto marca la diferencia entre que gobierne el justo o que gobierne el perverso”.

El voto es un acto de responsabilidad civil para que Colombia cambie, debemos votar, y votar bien.

El reto de las fuerzas alternativas de movilizar opinión en las principales ciudades del país y demostrar que Colombia sí puede cambiar. Evidencias demuestran en países de la región que si es posible que el voto de opinión triunfe y se sobreponga sobre la maquinarias política, y la burocracia.

La abstención no es una opción del pueblo, la abstención es la nada, es la pasividad, la inexistencia política y en un país que atraviesa una gran crisis económicas los colombianos debemos debemos derrotar la corrupción galopante y por ende derrotar el factor del miedo e intimidación impuesta como política sucia de las altas elite de este país para mantenerse en el poder y gobernando no para el pueblo si no para unos cuantos.