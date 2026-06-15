El amigo del Tino Asprilla que estuvo detrás del video de las estrellas colombianas apoyando a De la Espriella 

Un publicista tulueño conocido como Caremonja fue el creador del video de las estrellas del futbol apoyando al Tigre

La campaña digital de Abelardo de la Espriella se ha alimentado del aporte de muchas ideas de gente que voluntariamente propone piezas publicitaria como sucedió con el slogan del FIRMES POR LA PATRIA. Eso sucedió con el popular video de las estrellas de futbol como el Tino Asprilla, el Pibe Valderrama y otros jugadores como Macnelly Torres y Martín Arzuága, este último figura del Junior de Barranquilla, apoyando al Tigre haciendo referencia a estar jugándose el partido de la vida.

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Quien tuvo la iniciativa para lograr la impactante pieza fue el publicista tulueño Victor Manuel Osorio conocido como Caremonja y quien es el mejor amigo del Tino Asprilla. Es él quien ha recopilado historias del inolvidable crack jugador que dio tanto de qué hablar. Se conocen desde los 13 años, y aunque su vínculo se hizo famoso por las locuras y anécdotas que compartieron en la época dorada del futbolista, 'Caremonja' es en realidad un destacado publicista y humorista.

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La pieza audiovisual presentada como ‘La selección del Tigre’ ha sido un éxito en redes y ha logrado más de dos millones de visualizaciones en Instagram. Lo cierto es que Victor Manuel Osorio es un reconocido publicista que se ha ganado reconocimientos incluso en Cannes.

Caremonja y Faustino Asprilla han recorrido juntos las calles del Tulia y el publicista quien es su mejor imitador ha ganado premios de publicidad internacionales

En la titular del video viral también figura la fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo y el propio Abelardo pateando el balón para golpear la corrupción y enfatizar los enunciados de las propuestas de campaña como la seguridad y la economía. La pieza audiovisual utiliza constantemente metáforas deportivas para construir la idea de una confrontación definitiva entre dos modelos de país.

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El clímax del anuncio llega con la escena del llamado “golazo”, en la que varios personajes patean balones contra una portería mientras efectos visuales destruyen palabras como “corrupción”, “inseguridad”, “populismo”, “continuismo”, “mentiras”, “ELN” y “Farc”.

Esta no es la primera vez que De la Espriella aparece rodeado por figuras del fútbol. En la primera vuelta, publicó fotos desde el barrio La Chinita, en Barranquilla, con el polémico y amado Teófilo Gutiérrez.

La imagen fue gasolina para que la opinión pública empezara a entrelazar las conexiones entre los Char y el Tigre, quien ha aceptado la adhesión individual de militantes de agrupaciones políticas pero no adhesiones partidarias.

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