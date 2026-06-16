Los aviones de Satena son manejados por una empresa de Arabia Saudita que se los alquila 

Son muchos los clientes de Dubai Aerespace Enterprise en el mundo cuyo CEO estuvo en Bogotá para renovar contratos y ampliar la flotilla

David Michael Houlihan, CEO de Dubai Aerospace Enterprise (DAE), la compañía de Arabia Saudita que le arrienda sus aviones a Satena, estuvo de visita en el país recientemente para avanzar en conversaciones sobre la renovación de contratos que se vencen en 2027 y 2028. Así mismo estaría negociando la ampliación de la flota de la aerolínea estatal.

Le puede interesar: Satena, la historia de la aerolínea que nació para llegar donde nadie más vuela

DAE es el tercer mayor arrendador de aviones a nivel global y Satena opera diez aviones ATR de su propiedad bajo la modalidad de leasing. La empresa cuenta con una flota de 650 aeronaves Airbus, ATR y Boeing, valorada en 25.000 millones de dólares.

DAE también ofrece servicios regionales de mantenimiento, reparación y revisión a clientes en Europa, Oriente Medio, África y el sur de Asia desde sus modernas instalaciones en Amán (Jordania) con capacidad para hasta 24 aeronaves de fuselaje ancho y estrecho.

Dubai Aerospace Enterprise tiene dos divisiones: DAE Capital y DAE Engineering. Con sede en Dubái, presta servicios a más de 200 aerolíneas en más de 80 países desde seis oficinas ubicadas en Dubái, Dublín, Amán, Singapur, Miami y Seattle.

Lo que busca Satena con esta alianza

El Mayor General Oscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena, afirmó que contar con socios internacionales de la talla de DAE fortalece la confianza en el modelo de negocio y permite” proyectar el crecimiento de nuestra flota para seguir conectando las regiones que más lo necesitan”.

Zuluaga señala que la relación comercial ha sido clave para garantizar la conectividad aérea en diferentes regiones del país. Durante el encuentro, las partes analizaron alternativas para mantener y ampliar esta cooperación en el futuro.

Le puede interesar: Satena impulsa a Barranquilla como su base clave para conectar el Caribe con el interior del país

De acuerdo con el propósito de la aerolínea, el cual se basa en “llegar a donde nadie más llega”, el fortalecimiento de la flota es clave para impulsar el turismo, el comercio y el acceso a servicios esenciales en zonas alejadas de los principales centros urbanos.

El presidente de Satena destaca que la alianza podría traducirse en mejoras operativas, mayor eficiencia y una ampliación de la oferta de rutas, aspectos fundamentales para una compañía que cumple una función estratégica dentro de la conectividad nacional.

El crecimiento de la compañía estatal

En mayo pasado, Satena cumplió 64 años de funcionamiento. Actualmente, la compañía opera la red aérea más extensa del país, con 172 rutas activas y presencia en 29 departamentos, consolidando una operación que proyecta movilizar cerca de 2 millones de viajeros durante 2026.

Este crecimiento ha estado acompañado por el fortalecimiento de hubs operacionales en Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cali, Quibdó, San Andrés y Medellín, consolidando así una red cada vez más robusta para responder a las necesidades de conectividad del país.

Le puede interesar: La nueva apuesta de Satena para conectar al Catatumbo con el resto del país

Como parte de esta expansión, la compañía destacó hitos recientes como la apertura, por primera vez en la historia, de una ruta comercial regular hacia La Guajira, así como la consolidación de conexiones estratégicas como Cali–El Charco y Medellín–Neiva. A ello se suman proyecciones hacia destinos como López de Micay y Magüí Payán, fortaleciendo de ese modo la presencia institucional y el acceso aéreo en regiones históricamente apartadas.

Anuncios.

Anuncios..