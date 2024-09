El truco para conseguir los mejores cruceros con descuento y viajar sin gastar de más

.Publicidad.

Los cruceros son lujosos barcos diseñados para realizar viajes vacacionales y hacen tours sin ningún puerto de escala. Se caracterizan por ofrecer la estadía perfecta en su interior, con bellas alcobas, discoteca, piscina, parque para niños entre otras cosas. Existen muchas agencias que ofrecen este tipo de experiencias, pero sin duda no son para todos y tienden a tener costos bastante elevados. No obstante, existen trucos para conseguir cruceros con descuento.

El creador de contenido sobre precios, ahorro, descuentos, viajes y más, ‘Priceitcol’, hizo un video contándole a sus seguidores en qué momento y desde qué página deben comprar viajes en crucero. Pues él sabe cómo conseguir que queden mucho más baratos.

Así puede conseguir cruceros con descuento

Cuando un crucero está a 90 días de salir y no ha vendido todos sus puestos los ponen en descuento, esta práctica es muy común y por eso existe una página especial para comprarlos cuando han bajado de precio según este creador de contenido. En Google debe buscar Vacations to go, una vez dentro debe dar clic en la esquina superior izquierda y seleccionar crucero que salen en 90 días.

Llena el pequeño formulario que le sale con su correo y le da una lista de crucero que tiene hasta un 89% de descuento. Aunque si quieren una oferta parta desde Colombia debe ir a la parte de abajo y seleccionar que salga desde Cartagena. ‘Priceitcol’ lo hizo y le apareció una lista de casi 50 cruceros y el que más tiene descuento tiene el 79%, va desde Cartagena hasta Miami.

