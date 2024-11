El trabajito asegurado que Rafael Dudamel tiene después de su salida de Bucaramanga ¿Esa fue la razón?

.Publicidad.

Una de las grandes sorpresas que dejó el final del Todos contra todos de la Liga BetPlay fue la salida de Rafael Dudamel del Atlético Bucaramanga. Quien llegó en diciembre de 2023 a dirigir al club, terminó siendo el artífice del primer y único título del conjunto leopardo, y escribió su nombre en letras doradas. Aun así, confirmó su adiós después de casi 1 año y, en medio de lágrimas, agradeció a la institución, a los jugadores y a la hinchada. Hasta ahora, no se tiene claridad sobre el destino del entrenador; pero lo único cierto es que tiene un trabajo más que asegurado mientras encuentra una nueva casa y es en Caracol.

Rafael Dudamel completó 58 partidos como DT de Atlético Bucaramanga, logrando 28 victorias, 17 empates y 13 derrotas. Foto: rafaeldudameldt

| Vea también: La razón por la que Real Cartagena quiere demandar a la Dimayor; la novela del ascenso no termina

..Publicidad..

Rafael Dudamel y su presencia en Caracol tras su salida del Bucaramanga

Como es sabido, Rafael Dudamel ha sido uno de los comentaristas principales del Gol Caracol desde hace un buen tiempo e, incluso, mientras dirigió a Atlético Bucaramanga tuvo la oportunidad de estar en el programa deportivo, comentando algunos de los partidos de la selección Colombia. Como el reemplazo predilecto de Gustavo Alfaro, el venezolano ha sabido ganarse el cariño de todos los televidentes, y junto a Javier Hernández Bonnet y Carlos Alberto Morales, ha hecho un dreamteam de la transmisión de partidos de fútbol, destrozando en cada encuentro a su más directo rival: Deportes RCN.

...Publicidad...

Tras alzar el título con Atlético Bucaramanga, Rafael Dudamel hizo parte de las trasmisiones del Gol Caracol de la Copa América. Foto: rafaeldudameldt

Así las cosas, aunque el técnico, que también fue campeón con Deportivo Cali en 2021, ya no esté dirigiendo algún equipo del fútbol colombiano, seguirá haciendo parte de los hogares de los amantes del fútbol con su participación en el Gol Caracol. Ahora bien, esa presencia también demorará su buen tiempo, pues no habrá partidos de la selección Colombia hasta marzo de 2025 y, a no ser que el canal logre obtener los derechos de alguna competición más cercana, será hasta ese momento que el entrenador venezolano volverá a las pantallas y al balompié.

....Publicidad....

| No se pierda: