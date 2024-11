El tiempo que papá comparte con los hijos

Se dice que papá y mamá se dividen equitativamente las tareas del hogar y los hijos, pero esto no es del todo cierto

Sí, las mujeres trabajan el mismo número de horas que los hombres, pero también trabajan horas extras sin pago. Los Papás pasan más tiempo con los hijos que antes, pero la responsabilidad cotidiana sigue sobre los hombros de la madre. Ella es quien no alcanza a ver el noticiero completo pues es la hora de dormir a los hijos, y es ella quien lee el cuento y ayuda en el ritual de dormida. Invito a los padres a leerles un cuento diario a los hijos, aunque se les interrumpa otra actividad. Si no les gusta leerles por la noche, entonces la ayuda, de papá es esencial en la rutina de la mañana. No es justo que sea mamsirve el desayuno, las tareas el uniforme la lonchera y es por la noche io a los hijos aunqeu y es ella quien lee el cuento e lá la que sirve el desayuno, ayudan con las tareas, alista el uniforme y la lonchera y deja al niño a tiempo en la ruta. Estas tareas son estresantes y uno debe compartirlas con la pareja.

Los estudios muestran que las mujeres asumen demasiada responsabilidad con los hijos y deben aprender a delegar. Los padres varones son muy capaces de realizar tareas, cotidianas con los hijos. Es más, a los hijos les encanta ese tiempo individual con papá.

Igualmente estudios recientes hechos en EE. UU. y Europa indican que los hombres sí están participando más en las labores de crianza, pero la mujer es quien sigue sintiendo la presión diaria de esta responsabilidad. Es ella quien se trasnocha cuando el niño está enfermo, y es ella quien corre a comprar lo que falta para completar un proyecto escolar. Lo malo es que si las mujeres siguen pensado que hay un desequilibrio en las tareas hogareñas esto va a tener un efecto negativo en la relación de pareja. Una mujer que se sienta asfixiada, sola, presionada y llena de responsabilidades hogareñas empieza a resentir la falta de apoyo de su pareja. Se ha comprobado que es importante que las parejas hablen del tema sobre las responsabilidades de cada quien en el hogar. Tradicionalmente la mujer hace más, pero no tiene por qué ser así. Los padres pueden asumir un buen pedazo del tiempo consagrados al cuidado de los hijos. Es cuestión de organizarse.

Las mujeres, aunque les cueste entregar el control de la casa y los hijos, eventualmente estarán felices de sentir que papá sí es “una ayuda real” pues no hay nada que haga mas feliz a mamá que saber, que se comparte con equidad la responsabilidad de los hijos con papá. Los hombres jóvenes cada día asumen más responsabilidades con los hijos. Hoy en día se ven papás llevando a sus hijos al médico o a clases extracurriculares, esto hay que aplaudirlo. Papás: aprovechen ese tiempo individual con su hijo(a) para fortalecer el encuentro entre padre e hijo. Esto es altamente beneficioso para los hijos .

Un buen padre puede “maternar” de manera idónea, así lo comprueban las investigaciones. Es solo cuestión de proponérselo. Cuando el hijo se enferma, se turnan las responsabilidades con mamá. A la hora de la acostada también se alternan los deberes entre los dos. Es lo mejor ¡Asumir la crianza de los hijos con la pareja, ¡es el camino correcto! Las mujeres tienen que delegar y los hombres deben asumir un rol más dinámico e igualmente participativo. Es el modelo de familia que mejor funciona en estos tiempos, y ya se empiezan a ver los resultados de este nuevo movimiento donde papá es más dinámico. Nadie va sentirse con “sobrecarga”, ni estresado si se comparte la responsabilidad de los hijos con amor y alegría. Esto es sobre todo cierto cuando los hijos están pequeños, donde la presencia adulta es tan necesaria. En la adolescencia se vuelve nuevamente necesario un papá que imparta autoridad, poniendo límites y apoyando a mamá en todo lo que tenga que ver con su hijo. Como ven papás, ustedes son muy importantes en la vida de sus hijos ¡No hay nada que suba mas la autoestima de un hijo que cuando papá se siente orgulloso de él!