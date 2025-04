¿Quién manda a quién?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Se necesita que los padres de esta generación se fortalezcan. Tienen que empezar a actuar con seguridad y firmeza, porque hasta ahora el resultado no ha sido positivo. Los hijos han pasado en pocas décadas de ser poco vistos y escuchados a ser los protagonistas únicos en el hogar. Los padres se van convirtiendo poco a poco en esclavos de sus hijos. No se sabe bien porque ocurrió esto, pero si se puede explicar con varios hechos como lo son la presencia permanente del internet, las redes sociales y los videojuegos, la culpa que sienten los padres que trabajan, y la necesidad de ser diferentes con sus hijos frente a lo que fueron sus padres con ellos. Todo esto parece haberse sumado y tenemos unos padres débiles y asustados que no tienen la fuerza necesaria para guiar a sus hijos adecuadamente. Por el contrario, se la pasan haciendo inmensos sacrificios para que sus hijos tengan todas las “posibilidades y oportunidades” que ellos no tuvieron.

Los hijos por su lado interpretan estos sacrificios como algo que ellos merecen. Se acostumbran rápidamente a tener todo lo que quieren y solo les sirven las megadosis de atención o amor. Las intenciones de los padres de hoy son buenas en el sentido que quieren solo “lo mejor” para sus hijos, aún así a los hijos estas actitudes parentales no les han ayudado a crecer bien. ¡Ya es un hecho! Cada día tenemos más niños y jóvenes en problemados con el síndrome de haber tenido exceso de todo hasta exceso de amor.

Estos jóvenes son inmaduros y no asumen responsabilidades, pues están acostumbrados a ser rescatados siempre por sus padres. Los extremos en cualquier aspecto afectan significativamente, por ello revisemos bien hasta dónde sí, revisemos también el darles responsabilidades desde temprana edad, claramente acorde a las etapas por las que transitan. Hay que volver a retomar el control de nuestras vidas y la de nuestros hijos, no hay que tener miedo a la hora de decir “no”, haciendo saber las razones por las que se toma la decisión, un buen diálogo siempre ayudará a que las relaciones interpersonales fluyan adecuadamente. Nuestro hijo puede resentirse, pero esto le dura poco.

A los niños en general les gusta que sus papás sepan para donde van y cuáles son sus expectativas, esto tranquiliza y traza objetivos claros. Hay un refrán que ejemplifica esto muy bien y dice: “Cuando alguien sabe para donde va, los demás se apartan para dejarlo pasar, y luego lo siguen”. En esto nos debemos convertir como padres, en líderes de nuestro hogar. Se debe dejar de lado el temor de no ser popular con nuestros hijos o el temor de ir a traumatizarlos.

Es importante saber que solo se educa bien cuando se ejerce una disciplina firme amorosa que pone límites siempre que sea necesario. Se viven tiempos muy difíciles y toca enfrentarlos con medidas igualmente fuertes y claras. No podemos seguir dominados por unos hijos que no tienen ni idea de las cosas todavía. Solo han conocido el mundo del internet, el colegio, la TV o el computador. Es hora de que conozcan el mundo de los valores de sus padres y que valoren cada acto de ellos.

