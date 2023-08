¿El sistema de salud en Colombia es bueno ó malo?

Por: Fernando Ruiz |

agosto 30, 2023

Una de las reformas más polémicas presentadas por el gobierno de Gustavo Petro es el del sistema a la salud. Opositores y partidarios se han enfrascado en una feroz lucha por convencer a la gente de sus perjuicios o beneficios y continúan las fuertes discusiones.

Este tipo de reformas son complejas de entender y muy difícil de prever sus verdaderos resultados, así que para tratar de entender algo hay que comenzar por el principio y es saber ¿cómo está el sistema de salud actual?

Para este fin, el día 8 de agosto le solicité al Ministerio de Salud, me informara los siguientes indicadores a diciembre 31 del 2022:

Cobertura de la salud en las áreas rurales Cobertura de la salud en las áreas urbanas Acceso a la salud en las áreas urbanas Acceso a la salud en las áreas rurales

No le solicité un indicador muy importante que es la calidad de la salud en las áreas rurales y urbanas, pues es difícil que el Ministerio de Salud entregue este dato, pues estaría haciendo las veces de juez y parte.

El día 18 de agosto el Ministerio me respondió y me proporcionó los siguientes datos:

DATOS MINSALUD Afiliados área rural Afiliados área urbana Total afiliados 8,979,986 40,220,264 49,200,250

Con base en estos datos y comparándolos con la población de Colombia, resulta lo siguiente:

Área Habitantes Cobertura de salud % de la población Rural 9,311,387 8,979,986 96.4% Urbana 42,371,305 40,220,264 94.9% TOTAL 51,682,692 49,200,250 95.2%

Estos datos indican que la cobertura del sistema de salud es bastante buena, pues casi toda la población de las áreas rural y urbana está cubierta. El indicador del acceso al sistema de salud no fue entregado por el Ministerio.

Si nos basamos solamente en el dato de cobertura del sistema de salud, podemos decir que el sistema es bueno, pero para poder completar el panorama requerimos los indicadores de acceso y calidad del sistema de salud, que son muy importantes, pues no basta que casi toda la población esté afiliada al sistema de salud, sino que es muy importante que tengan facilidad de accederla, es decir, que haya suficientes hospitales, puestos de salud con personal y elementos que se requieran, que haya suficientes médicos y especialistas y además que la atención sea oportuna, que las citas no sean tan demoradas y que lo urgente y grave sea atendido con prontitud y estos indicadores no los tenemos.

Surge entonces la pregunta cómo pueden los defensores del actual sistema de salud, que dicen que el de Colombia es “uno de los mejores del mundo” y los opositores ¿basados en qué? dicen que el sistema de salud de Colombia es muy malo, si no tienen estos indicadores, que pueden proporcionar una información objetiva, imparcial y desapasionada. Mientras la gente no pueda conocer dicha información, le será muy difícil apoyar una u otra posición y la decisión será más política y de conveniencia, que científica y beneficiosa para la salud de los Colombianos.