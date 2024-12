- El sentido adiós de Rigoberto Urán al ciclismo; así será su vida alejado de las bicicletas

.Publicidad.

Uno de los grandes del ciclismo colombiano, Rigoberto Urán, no postergó más la difícil decisión de decirle adiós a las bicicletas y este 30 de diciembre, a través de un sentido mensaje, confirmó que la laureada carrera, que lo llevó a convertirse en uno de los deportistas más queridos del país, llegó a su fin. El ciclista agradeció a todas las personas que hicieron parte de su camino, así como a todos los fanáticos que lo siguieron desde sus inicios, y dejó claro que ahora empezará, la que es para él, su carrera más importante.

Fue a través de sus redes sociales donde compartió la emotiva despedida. Empezó por desearle buen viento y buena mar al EF Education-Easy Post, equipo que fue su hogar durante 8 años, y luego por agradecer a todas las personas que lo convirtieron en "el amigo de todos". El toro de Urrao reveló cuál será ahora el objetivo de su vida, más cercano a sus hijos y a su esposa, aunque no cerró las puertas del todo al ciclismo, afirmando que lo "seguirá de cerca".

Rigoberto Urán inició su carrera en Urrao, de la mano de su suegro Antonio Durango. Foto: rigobertouran

El mensaje con el que Rigoberto Urán le dijo adiós al ciclismo

"Hoy, para mí, es un día lleno de emociones difíciles de poner en palabras. Después de ocho años en el equipo EF, llega el momento de despedirme de este uniforme que tanto significa para mí. Este equipo no fue solo mi hogar deportivo; fue una familia que me acogió como un hijo, el hijo de Urrao, desde el primer día y me ayudó a crecer en todos los aspectos de mi vida", empezó afirmando Rigo, para luego recordar las mil batallas que enfrentó en la escuadra, donde tuvo a decenas de compañeros y directivos que lo ayudaron a ser más profesional.

Pero los agradecimientos no pararon allí, pues también hizo venia al propio ciclismo y a todas las personas que le puso en el camino. "A los fanáticos que me acompañaron en esta travesía, gracias de todo corazón. Ustedes fueron la energía en los momentos más duros, el aplauso en las cimas más altas y la fuerza que llegaba a mis piernas en cada pedalazo. Sin ustedes, nada de esto habría sido posible. El ciclismo me lo dio todo: me enseñó a perseverar, a luchar, a soñar y a caer para volver a levantarme", aseguró.

El palmarés de Rigoberto Urán tiene una medalla de plata en los JJ.OO., y podios en el Giro de Italia y el Tour de Francia. Foto: rigobertouran

Finalmente, confirmó que, tras bajarse de las bicicletas, quiere dedicar el resto de sus días a sus hijos y a su esposa, Michelle Durango, con quien ha compartido las duras y las maduras a lo largo de su profesión. "Ahora, cierro este ciclo con la satisfacción de haberlo dado todo y con la emoción de enfrentar un nuevo desafío: ser el padre que mis hijos merecen. Estoy listo para esa carrera, al lado de Michelle, quizá la más importante de mi vida" concluyó.

