El segundo round de Carlos Hernán Rodríguez en la Contraloría

Para sorpresa de casi nadie, Carlos Hernán Rodríguez, oriundo de Palmira, Valle del Cauca, recibió el respaldo de Senadores y Representantes a la Cámara para regresar a la Contraloría General de la República, entidad de la que tuvo que salir forzosamente hace más de un año.

Rodríguez había llegado a ser la cabeza del ente de control en agosto de 2022 cuando el presidente Gustavo Petro acababa de posesionarse. Entonces fue elegido por el Congreso de la República en pleno con el respaldo particular de la coalición de Gobierno, a quienes les convenció tanto su prueba de conocimientos, en la que fue el mejor entre los 20 finalistas, como su hoja de vida, que fue valorada como la quinta mejor.

Alcanzó a estar nueve meses sin altibajos en el cargo, hasta que el Consejo de Estado decidió tumbar su elección en mayo de 2023 porque presuntamente hubo irregularidades en el proceso. Esto dio lugar a la llegada del oriundo de Sabanalarga, Carlos Mario Zuluaga, quien era el Vicecontralor de Rodríguez, al cargo de Contralor General en calidad de encargado y a un pleito legal que, aún ahora con la nueva elección de Rodríguez, no llega a su fin.

¿Cómo se gestó el regreso de Rodríguez a la Contraloría?

Este nuevo proceso fue posible gracias a una tutela presentada por el propio Rodríguez, la cual fue revisada por la Corte Constitucional, quienes terminaron dándole la razón a medias. Sí bien no lo devolvieron al cargo inmediatamente, decidieron que el Congreso debía volver a elegir contralor con la misma lista que tenían en agosto de 2022, de manera que el palmirano volvería a ser favorito.

Ahora, tras más de un año fuera de la entidad, Rodríguez volverá a sentarse en el despacho que tiene que dejar Zuluaga, pero eso no quiere decir que vaya a tener tranquilidad. Desde que se conoció que iba a volver a estar en carrera surgió suspicacia, puesto que abogados aseguraban que estaría inhabilitado porque el cargo de contralor no permite ser reelegido. Sin embargo, el argumento a favor del palmirano es que al haberse declarado nulo el primer proceso no se trataría de una reelección.

El pleito legal va para largo, pero lo cierto es que, hasta que no se diga lo contrario, Rodríguez tendrá la responsabilidad de vigilar el uso de los recursos públicos hasta agostos de 2026.