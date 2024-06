Fraude con la tarjeta TUYA de Carulla: ¿nadie responde?

Por: Liliana Jaramillo |

junio 12, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El presente fraude con la tarjeta TUYA de Carulla es inconcebible: un ciudadano debe pagar una supuesta deuda con la entidad, aunque nunca ha usado esa tarjeta. Esta es la historia contada por la persona afectada:

El pasado 22 de mayo recibí una llamada telefónica de la empresa SYSTEMGROUP en la que me informaban que, de no pagar una deuda por un valor de $56´704.343, procederían a embargar un inmueble ubicado en la carrera 80 D No 12-18 del barrio Andalucía, con el cual nunca he tenido relación; e igualmente embargarían todas mis cuentas bancarias e ingresos (!).

Al comunicarme con la tarjeta TUYA (del grupo empresarial CARULLA y ÉXITO) aclaré que ni la dirección de la casa, ni el celular, ni el número de la tarjeta o correo electrónico registrado con la supuesta tarjeta a mi nombre eran correctos.

Por el contrario, informé que la tarjeta que poseo con ellos todavía estaba en el plástico que llegó porque nunca la he utilizado y que no correspondía con la del fraude.

No obstante lo anterior, TUYA me informó el pasado viernes 7 de junio que debo pagar la deuda de la cual no conozco ni en que lugar se hizo, en qué fecha ni cuál fue la compra, pero que debo pagar, puesto que de no hacerlo procederán con el embargo de mis cuentas e ingresos, los cuales requiero para vivir.

Por lo visto esto le sucede a diario a miles de colombianos; lo inédito es que estoy ad portas de un embargo sobre el que TUYA no ha suministrado la mínima información que cualquier tarjetahabiente debería tener.

Tengo un sinnúmero de preguntas para el Grupo Éxito, empresa que siempre consideré seria en sus procesos y sobre los cuales no he obtenido respuestas en estos quince días en que he esperado una objetiva y coherente reacción de su parte:

¿Dónde están las alertas que debería tener un grupo empresarial como el ÉXITO-CARULLA con sus clientes? ¿Dónde están los controles que deberían implementar para otorgar una tarjeta de crédito cuando ya además poseo otra con la misma entidad?

¿Dónde están las validaciones en sus propias bases de datos? ¿Cómo otorgan los cupos en las tarjetas de crédito? Vaya que uno lo intente por vías normales, nunca llega a esas cifras ¿Qué mecanismos utilizan para identificar un fraude?

Y me surgen más preguntas (que nadie, ni Carulla ni el Éxito han querido responder): ¿Qué clase de investigación realizan para que conociendo la información personal y de supuesta vivienda, pues tienen las correctas en sus bases de datos, niegan la solicitud? ¿La empresa que hace el cobro pre y jurídico qué información corrobora para hacer un embargo de un inmueble que no corresponde al tarjetahabiente?

Por último, y lo más preocupante:

En los dos años transcurridos de la supuesta compra, JAMÁS recibí una notificación de la deuda. ¿Si TUYA tenía la información que sí es correcta con mi identificación, por qué nunca me comunicaron? Entiendo además que la tarjeta TUYA es respaldada por Bancolombia, entidad de la que soy cliente desde hace varios años, y entonces: ¿no chequean datos?

Así las cosas, ¿qué confianza puede tener uno al entregar sus datos personales a entidades tan reconocidas como Carulla y Bancolombia si pasan cosas como estas? ¿Cómo permite la Superfinanciera que estas cosas ocurran?

