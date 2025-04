Camino despejado para Carlos Felipe Córdoba y sus aspiraciones presidenciales

.Publicidad.

El año pasado, uno de los nombres que sonó con más fuerza para ser el nuevo Procurador en reemplazo de Margarita Cabello fue el de Carlos Felipe Córdoba, el ex Contralor y ex Auditor general que intentó ser el ternado de la Corte Suprema para el cargo, pero que no pudo serlo finalmente por no contar con la experiencia suficiente como abogado. Sin embargo, esa no era la única piedra con la que cargaba, ya que también había sido acusado desde años atrás de plagiar su tesis doctoral, algo que finalmente fue desestimado por el Tribunal Superior de Bogotá.

En particular, el encargado de emitir las acusaciones en cuestión había sido el periodista Juan Pablo Barrientos, conocido por ser uno de principales abanderados en Colombia de la lucha contra la pederastia en la Iglesia Católica. Dos artículos suyos, publicados en 2022 y en 2024, aseguraban que había inconsistencias en 15 fragmentos de la tesis doctoral de Carlos Felipe Córdoba, la cual fue calificada como summa cum laude.

Ante esto, el ex Contralor llegó hasta las instancias legales buscando defender su buen nombre. Inicialmente, un Juzgado desestimó sus pretensiones, pero en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al periodista Barrientos rectificar sus publicaciones.

El año pasado Felipe Córdoba no corrió con la misma suerte cuando el Consejo de Estado, por medio del voto del conjuez William Zambrano, dictaminó que no cumplía con los requisitos necesarios para ser Procurador porque parte de su experiencia laboral la había hecho en áreas distintas al Derecho.

Ahora, con la aspiración por la Procuraduría vuelta asunto del pasado y sin la sombra del supuesto plagio, el pereirano estaría en busca de un destino todavía mejor, el de ser Presidente de la República

Desde hace algunas semanas se han venido conociendo reuniones entre Córdoba y algunas personalidades de la política como los Char, los Gaviria o David Luna cocinando lo que sería una posible aspiración de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en marzo del otro año.

Posiblemente con la llegada a la Casa de Nariño en la cabeza, recientemente Córdoba y su equipo hicieron el lanzamiento de una iniciativa llamada ‘Volver a Confiar’, la cual se presenta como una plataforma para escuchar voces e historias de colombianos de todas las regiones, entre quienes se encuentra, por ejemplo, el arquero de Millonarios Álvaro Montero.

De igual manera, sacó su propio podcast llamado 'La Voz de Todos', en el que ya ha entrevistado a la apneista Sofía Gómez y a la jugadora de squash María Paula Tovar.

No está claro cuál sería el mecanismo utilizado por Carlos Felipe Córdoba para una eventual aspiración, pero hay que tener en cuenta que es cercano al Partido Conservador por su relación con Marcela Yepes, hija del expresidente de dicha colectividad Omar Yepes Álzate; pero, ha sido también cercano al expresidente Gaviria, a quien lo une además sus raíces pereiranas y el comienzo de su carrera política.

Tampoco es ajeno a Cambio Radical: en 2018 respaldó la candidatura e Germán Vargas Lleras, quien es el llamado a ser el candidato de Cambio Radical en 2026 y si algo le dio su paso por la Contraloría fue una gran red de relaciones políticas, puesto que tuvo el respaldo de todos los Partidos tradicionales.