El remezón de Petro: maquillando el gabinete ministerial

Por: Mirko Rincón |

abril 29, 2023

Pitaco de Mitilene, gran estadista y, por consiguiente, uno de los siete sabios de Grecia, dijo para la posteridad que “si queréis conocer a un hombre, revestidle de un gran poder”. Tiene muchísima razón, porque es abrazando el mando cuando realmente conocemos al gobernante. En este caso, amigo lector, a Gustavo Francisco Petro, que por estos días les ha pedido la renuncia a algunos de sus ministros.

Me llama mucho la atención esta noticia, precisamente porque estos funcionarios hacen parte del riñón del presidente. Digámoslo de otro modo: estuvieron con él cuando se formó su pacto político. Sin embargo, ahora pasan por incompetentes, y deben alejarse de un proyecto político que ayudaron a materializar.

Se podría inferir que Petro está reconociendo que mucha de la gente que convocó no está a la altura del cargo, por lo tanto, en aras de mantener su buena imagen —la de un hombre pulcro e incorruptible—, debe limpiar cuanto antes su gabinete, evitando que sus enemigos políticos aprovechen cualquier punto débil que pueda hasta el momento tener. Unas por otras, como bien dicen.

Por otro lado, esta situación me permite pensar en lo que representa el poder, principalmente en las manos de un hombre que ha unido fuerzas con otros partidos, pero que realmente sabe que la politiquería que promueve no está bien vista si se la lleva al extremo, así que la maquilla depurando a los que no vienen haciendo las cosas como se deben.

También creo que dicha depuración se la lleva a cabo sin mucho convencimiento —insisto que esta gente es muy cercana al presidente—, porque de no ser así por qué la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, continua en el gobierno, cuando es una de las funcionarias que más desaciertos ha tenido. Algunos dirán: materializa el pensamiento de Petro, así que no tiene porque salir. Sin embargo, no se puede negar que tampoco está a la altura para un puesto de semejante envergadura.

Según Miguel Delibes, el gran escritor español posterior a la Guerra Civil, “para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible, porque es una manera de vivir con bastante facilidad”. ¿Será que nuestros lideres políticos ven en el quehacer político un negocio? Porque debe de haber convicción cuando se elige un ministro, o pensar muy bien a quién se va a convocar cuando la intención es crear una fuerza política. En fin, deja mucho para pensar que un presidente despida a sus allegados.

Lo cierto es que la gente con criterio no traga entero, y no ve con muy buenos ojos que se desmantele así por así casi todo un gabinete, no tanto por la gente que se excluye, sino por la inestabilidad gubernamental que tremenda decisión representa. No nos olvidemos de un refrán español que nos dice que “no te fíes de la cara; que hasta el padre al hijo engaña”, porque en este gobierno queda claro lo que nos dice otro dicho popular: el de “caras vemos, corazones no sabemos”.