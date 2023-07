El regreso de Pipe Bueno a Yo me llamo y las otras estrellas que pasaron por el reality

.Publicidad.

El canal Caracol Televisión cuenta con un sin fin de programas de gran renombre. Uno de ellos es el popular Yo me llamo, que recientemente estrenó una nueva temporada. Sin embargo, con una nueva edición, el canal decidió también traer nuevas y grandes sorpresas para los televidentes. Una de ellas fue el gran cambio que hicieron en el set del concurso pero eso no fue todo. De manera sorpresiva, decidieron traer uno de los jurados de Yo me llamo más popular. Pipe Bueno volvió al programa, aunque han sido otros los famosos que han ocupado ese lugar.

Segundo grupo de jurados de Yo me llamo

Estos han sido los jurados de Yo me llamo en otras ediciones

Por el reality, han sido varios los famosos que han pasado desde el inicio del programa en 2011 hasta el día de hoy. Además de presentadores también han sido varios los jurados de Yo me llamo. Durante las primeras temporadas quienes juzgaron fueron Amparo Grisales, Luz Amparo Álvarez y Jairo Martínez. Desde entonces, la diva de Colombia ha estado presente, únicamente se ausentó en la versión internacional. Desde la quinta temporada en adelante, los jurados del programa han ido cambiando. En ese momento se integraron César Escola y Pipe Bueno.

Primeros jurados de Yo me llamo

Para la séptima temporada Pipe Bueno dejó de ser parte de los jurados de Yo me llamo y le dio paso a Jessi Uribe. Únicamente hizo parte durante una temporada y otro cantante ingresó al programa. Para la octava temporada, el cantante que se unió a los jurados fue Yeison Jiménez. Sin embargo, al igual que Jessi Uribe, solo estuvo una temporada al frente del programa. Ahora, con una nueva temporada, Pipe Bueno regresó al reality de Caracol Televisión. Esta noticia ha sorprendido a muchos, sin embargo, ha significado algo muy positivo para la nueva temporada del programa.

Tercer grupo de jurados de Yo me llamo

Cuarto grupo de jurados de Yo me llamo

Los cambios en el set del reality de Caracol Televisión

Ahora bien, otro de los grandes cambios ha sido el escenario donde se presentaban los concursantes de Yo me llamo. Caracol Televisión decidió hacer un tremendo cambio en el set del reality y lo renovó completamente. Además de ingresar a Pipe Bueno en los jurados de Yo me llamo, el canal construyó casi que un teatro al estilo barroco y moderno. Esto evidentemente significó una gran inversión y tomó un gran tiempo para el diseño de este. Aún así, lograron tenerlo listo a la hora de empezar las grabaciones del programa.

