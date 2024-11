El reconocido actor de 'Francisco el matemático' que apareció pidiendo ayuda por falta de trabajo

.Publicidad.

Colombia ha contado una amplia lista de actores, los cuales han brillado en múltiples producciones. Hay quienes perduran en este medio y se mantienen vigentes por un largo periodo. Aunque, esto no es algo común, pues también están aquellos que se han visto afectados por las demandas actuales de la industria. De hecho, esto se ha hecho muy evidente últimamente, pues varios actores, algo mayores, han denunciado la falta de oportunidad. Uno de los últimos en revelar esta triste situación fue Mauricio Figueroa, quien brilló en la popular producción Francisco el matemático.

Mauricio Figueroa, el actor que brilló en Francisco el matemático y hoy sufre por falta de trabajo

Seguramente, muchos recuerden a este reconocido actor y cómo no, si estuvo en múltiples producciones. Quizás muchos lo tengan presente pues por largos años, hizo parte de proyectos importantes de la tv colombiana. El hombre logró estar vigente por más de 20 años como actor y su talento le dio la oportunidad de brillar en el país. Claro que, este hombre que estuvo en Francisco el matemático, no ha tenido sus mejores años. A pesar de ser un actor reconocido, con una trayectoria, parece que ya no es lo que buscan para los proyectos actuales.

Hace poco, este hombre estuvo en el programa Bravissimo, donde habló de varios temas. Allí, tocaron el tema de la falta de oportunidades que hay actualmente en la actuación. Durante la conversación, Mauricio Figueroa se mostró preocupado por esta situación. Recordemos que no solo él se ha visto afectado por esta misma causa. Es que, tanto para él, como para otros colegas, dejar de hacer lo que tanto aman, es algo que les quita vida y duele. Para quién no sería fácil dejar eso que lo apasiona por la falta de oportunidades.

Mauricio Figueroa se ha convertido en un actor de gran reconocimiento en el país.

A pesar de esto, el actor hoy vive lejos de Bogotá, por un incidente que tuvo hace algunos años. En su casa comparte tiempo junto a su familia, aunque no olvida ese amor. Mauricio Figueroa sigue esperando por aquella oportunidad para volver a darle vida a un personaje. Para él, la actuación siempre será algo de gran valor y que no quiere dejar.

