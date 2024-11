Las indecentes propuestas que recibió Carolina Acevedo por parte de narcos; le ofrecieron dinero y todo

.Publicidad.

Muchos tienen presente el nombre de Carolina Acevedo, por su participación en MasterChef y su carrera como actriz. La mujer ha participado en múltiples producciones, las cuales le han permitido ser muy reconocida en el país. Claro que en ocasiones la fama puede tener sus puntos negativos o incómodos, como se quiera ver. De hecho, esto lo ha tenido que vivir la propia Carolina, quien ha sufrido de propuestas no muy agradables. La mujer habló al respecto de esto hace poco en entrevista en La sala de Laura Acuña. Al parecer llegó a recibir ofertas por parte de personas relacionadas con el narcotráfico.

Carolina Acevedo habló de las propuestas que recibió por parte de narcos

Hay que decirlo, Carolina fue una actriz muy querida y deseada, aunque aún lo sigue siendo. Pero, durante su juventud, su talento le ayudó a ganar gran popularidad entre los colombianos. Esto llegó a ser algo perjudicial para ella, pues en sus mejores años, llegó a recibir algunas ofertas por parte de personas relacionadas con el narcotráfico. Esto lo reveló durante una entrevista para La sala de Laura Acuña. La primera oferta que recibió fue tras hacer parte de la producción Pobre Pablo. Cuenta la actriz que en varias ocasiones se acercaron a su manager para saber cuánto cobraba por irse de viaje con algunas personas.

..Publicidad..

Pobre Pablo, la novela donde Carolina Acevedo recibió las primeras ofertas.

|Le puedo interesar Iniciaron las grabaciones de La reina del flow 3 y estos serían los nuevos actores del elenco

...Publicidad...

Por supuesto que su respuesta inmediata era no, aunque no dejaba de ser una situación incómoda. Aunque esta no fue la única vez en que se le acercaron para hacerle una propuesta de este calibre. Cuenta ella que tiempo después, cuando estuvo en Un bandido honrado, pasó lo mismo. Nuevamente se acercaron a ella para hacerle varios ofrecimiento, pero la mujer volvió a rechazar estas propuestas. Eso sí, Carolina Acevedo aclaró que nunca llegaron a amenazarla o algo por el estilo. Aunque, no dejaba de ser algo molesto para ella que estos personajes se acercaran a ella con estas intenciones.

....Publicidad....

Claro que todo esto le dejó grandes enseñanzas a la actriz, pues nunca traicionaría sus principios y su ética por nada. También le enseño a ser mucho más precavida y cuidadosa pues en el mundo del entretenimiento se mueven muchas cosas. Aunque, para su fortuna, no tuvo que pasar por abusos o algo por el estilo por parte de directores, productores y demás.

Vea también: