¿El Real Madrid los tumbó? el platal que el Deportivo Cali dejó escapar con la salida de Linda Caicedo

Aunque muchos creían que la jugadora aun hacia parte de los azucareros y les iba a tocar una tajada del contrato, lo cierto es que no recibieron un solo peso

Los últimos días han sido los mas intensos en la vida de Linda Caicedo. La jugadora acaba de tomar la decisión mas importante de su vida al fichar por el Real Madrid; y con cumpleaños a bordo, ha tenido que celebrar y viajar al mismo tiempo. La juvenil logró lo que muchos esperaban en su carrera futbolística, llegar a Europa; y ahora solo falta que la ex Deportivo Cali sea presentada como toda una promesa en el conjunto merengue.

💣 A falta de exámenes médicos, ¡Linda Caicedo es nueva jugadora del REAL MADRID ⏳! 🗓️ En enero ya estuvo en España reunida con dirigentes del Madrid viendo el proyecto deportivo. ❌ Le dijo que NO al Barcelona, al Chelsea y al Arsenal. 🇨🇴 Una más de nuestro fútbol femenino… pic.twitter.com/w8DEpV4yrH — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) February 21, 2023

Las condiciones del contrato aun no son confirmadas; pero los rumores apuntan a que el conjunto español pagó 2.5 millones de euros por hacerse con los servicios de la caleña. En ese orden de ideas, todos esperarían que el Deportivo Cali recibiera una parte del monto, pero el conjunto colombiano no recibió nada debido a una decisión que no se puede creer.

Y es que el conjunto colombiano no le renovó el contrato a Linda Caicedo, por lo que la jugadora firmó con el Real Madrid como agente libre. Así las cosas, los 12 mil millones de pesos que los merengues pagaron por su traspaso se los llevó la propia jugadora, y el azucarero se quedó con el sinsabor de haber podido recibir algún redito por el talento de la jugadora.

Se espera que Linda Caicedo sea presentada este 24 de febrero como nueva jugadora merengue; pero mientras tanto, la jugadora ya se encuentra en suelo español prendiendo motores para seguir figurando como una de las mejores jugadoras del mundo.

🚨 Linda Caicedo (18) ya está Madrid para presentar exámenes médicos en las próximas horas y firmar su contrato con el #RealMadrid 🇨🇴⚪️ 👀 La delantera colombiana llega como agente libre tras haber finalizado su contrato en el #DeportivoCali 🎥 @diarioas pic.twitter.com/x2sLqoQ2Bz — Pipe Sierra (@PSierraR) February 23, 2023