El talento no sirve pero la plata sí: influencer destapó la rosca que está pudriendo al fútbol colombiano

.Publicidad.

Durante años se ha hablado que en el futbol colombiano la 'payola' es la que decide cual jugador se convierte en profesional, y cual no. Pagar para que un canterano tenga ventaja sobre los otros ha sido un cuento que muchas personas no se comen; pero cuando dicha experiencia se vive en carne propia, no queda duda que el dinero es el que mueve los hilos de las canteras del FPC. Uno de los ejemplos es Diego Neira, un reconocido influencer que destapó la suciedad que se ve en los clubes formadores y también algunos profesionales.

En una entrevista para el magazine de RCN 'Buen día Colombia', el exfutbolista contó su experiencia en el equipo Tigres FC, club de la segunda división del fútbol colombiano. Antes de iniciar su aventura por el equipo bogotano, Neira había tenido pasos por otros clubes como AFAI, selección Bogotá, selección Meta e Independiente Meta; pero en el equipo felino vio grandes oportunidades de llegar al equipo profesional.

-Publicidad.-

| Vea también: El regalito de $27 millones que James Rodríguez lució en Grecia

Según lo contó, en sus inicios en el club todo era acorde a lo que él creía: quienes rendían y trabajaban arduamente era quienes estaban entre los titulares; y quienes no convencían a los técnicos estaban en la banca. Sin embargo, con el tiempo empezó a ver cómo jugadores que nunca habían estado en los procesos llegaban rápidamente a la categoría profesional del club. En sus palabras, literalmente llegaban con empresarios que los montaban en el equipo.

Publicidad.

"Empecé a notar gente sin talento o que no hacía el proceso y que no estaban en los procesos sub-15, sub-17 o sub-20, sino que llegaba a la categoría profesional, de una. Eso era que llegaban y simplemente ya jugaban. Llegaban con empresarios, con managers y eso a uno lo baja bastante de nota."

Así mismo, aseguró que no solo el poder del dinero es relevante en los clubes, sino que la rosca también es fundamental para que un futbolista juegue o no. En su caso personal, había un técnico en Tigres apodado 'Chacha', que ponía a los jugadores de su preferencia entre los titulares, sin importar si merecían o no jugar. Incluso fue debido a una situación con el entrenador que decidió no volver a jugar.

Tras su paso frustrado por el club bogotano, Diego Neira descubrió otra pasión en época de pandemia. En ese momento, decidió dedicarse a la creación de contenidos digitales a través de Tiktok y Twitch, un mundo en el que poco se ve la rosca, y es mas el merito de la gente la que lo vuelve reconocido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Buen Día Colombia (@buendiacolombia)