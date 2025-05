El Presidente Petro sigue en la búsqueda de proyectos de energía alternativa estancados para destrabarlos

En el afán de Ricardo Roa de cumplir la directriz compró 9 proyectos solares y eólicos a la noruega Statkraft European Wind and Solar Holding que no han despegado

Para cumplir la tarea trazada por el Presidente de meterle el acelerador a la transición energética, la cabeza de Ecopetrol, Ricardo Roa, un incondicional de Gustavo Petro, sigue en la búsqueda de proyectos de energías renovables con potencial, pero que los quieran vender por no haberlos podido echar a andar por las consultas previas o las licencias ambientales. Es el caso de los nueve que la petrolera estatal acaba de comprarle a Statkraft European Wind and Solar Holding, una compañía noruega que decidió decirle adiós a su operación en Colombia.

Ecopetrol y los noruegos suscribieron un acuerdo para que esta última le venda a la petrolera nueve filiales que a su vez son dueñas de nueve proyectos de energías renovables en Colombia repartidos en departamentos como La Guajira, Sucre, Córdoba, Caldas y Magdalena. Seis de estas tienen proyectos de energía solar que entre todos suman una capacidad de 614 megavatios (MW) y las otras tres tienen proyectos de energía eólica que suman una capacidad de 750 MW.

Es decir, se hicieron con un portafolio que les permite añadir más de 1.300 MW a su capacidad de generación de energía

Con este acuerdo Ecopetrol está asumiendo un importante riesgo, puesto que se trata de proyectos que no están terminados y que, en la mayoría de los casos, aún están pendientes de recibir la licencia ambiental de parte de la ANLA. Además, en el caso especifico de los tres proyectos eólicos, todos ubicados en La Guajira, existen bloqueos de parte de comunidades vecinas que no los han dejado avanzar. Misma situación que ha llevado a empresas como Celsia o la portuguesa EDP Renewables a contemplar salir de sus inversiones en la zona.

Sin embargo, el asumir estos riesgos no es nuevo para Ecopetrol, ya que ha anunciado estar dispuesta a construir acuerdos para destrabar los proyectos estancados. De hecho, algo similar quiere hacer la petrolera con Windpeshi, uno de los tres parques eólicos que la italiana Enel se adjudicó en La Guajira, pero que no ha podido avanzar por inconvenientes con las comunidades de la región. Ya la Superintendencia de Industria y Comercio le dio luz verde a la compra, pero todavía no se ha concretado.

