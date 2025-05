Cara a cara entre las 2 rivales Laura Sarabia y Angie Rdoríguez en la posesión del Presidente del Ecuador

La canciller y la directora del DAPRE, quienes no se pueden ver ni en pintura, estuvieron juntas en la pequeña delegación que llevó Petro al juramento de Noboa

.Publicidad.

El Presidente llegó al Palacio de Cardonolet en el centro de Quito acompañado por la

canciller Laura Sarabia y la directora del Dapre Angie Rodriguez, dos rivales en el

circulo inmediato de Petro que no se pueden ver ni en pintura. Se trató de una pequeña

comitiva de la que formó parte la embajadora Maria Antonieta Velasco, una vieja militante

del M-19 quien perdió a su esposo en la lucha guerrillera la que llegó al Palacio presidencial para el juramento de Daniel Noboa cuyo triunfo Petro desconoció en su momento. Todo indica que fue el intercambio que tuvieron en Roma cuando compartieron durante la larga misa del Papal Leon XIV lo que permitió limar asperesas y cambiar de opinión sobre la posesión del Presidente del Ecuador.

Es primera vez que las dos funcionarias tienen que compartir escenario y cumplir funciones

juntas al lado del Presidente. En la misión a China, la directora del Dapre no viajó y se

quedó apoyando a Armando Benedetti la negociación que hizo en el senado para intentar

pasar la Consulta Popular que aunque finalmente no lo logró hubo mucho tome y dame de

por medio que Angie Rodríguez debía garantizar su cumplimiento para conseguir los votos

que no alcanzaron.

..Publicidad..

Uno de los factores que ha profundizado la aspereza entre las dos funcionarias es la

cercanía que ha logrado Rodríguez con Benedetti –que tiene pelea cazada con Sarabia-

desde que ésta fue nombrada como directora del DAPRE en reemplazo de Jorge Rojas

quien fue uno de los damnificados por la llegada del barranquillero.

...Publicidad...

Fue el Ministro Jaramillo, uno de los poderosos del régimen quien recomendó a Angie

Rodríguez, sin mayor experiencia en el sector público, pero con habilidad para moverse en el alto gobierno y responder a los requerimientos de Petro.

....Publicidad....

Desafiando la opinión pública y la situación jurídica de Benedetti que está siendo

investigado por la Corte Suprema de justicia, Petro lo dejó con funciones presidenciales,

una nueva muestra de la confianza que le tiene. El Presidente notificó de su decisión en esta

comunicación al presidente del congreso Efraín advirtiendo que estará hasta el 26 de mayo

en el vecino país cuyas relaciones comerciales son claves para Colombia, aunque la Casa

de Nariño no ha dado detalles de cual será la agenda oficial más allá de la asistencia a la

posesión.

Además de Petro asistieron otros gobernantes al segundo mandato de Daniel Noboa con la presidente de Perú, Dina Boluarte. Asimismo, el Gobierno ha resaltado la llegada del secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., quien lidera la delegación enviada por el expresidente Donald Trump. Además, como vicepresidente Maria José Pinto que se realizó ante la Asamblea Nacional, el congresos ecuadtoriano.

| Puede también leer: El poder de Gilinski en Ecuador, donde los productos de Nutresa ...