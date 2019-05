‘El presidente está encartado con tantas ministras’: exsenador Rivera Millán

Justificándose en el remezón ministerial, la cabeza de los conservadores en Santa Rosa de Cabal, Guillermo Rivera Millán, le cerró las puertas a las mujeres para llegar a la alcaldía de ese municipio. En una grabación Rivera se despachó con una frase que generó incomodidades en distintos sectores políticos de Risaralda, incluso de la Misión de Observación Electoral. “No, Dios mío, me tienen loco con las mujeres, yo las quiero mucho. No más, no más, no más, pues como administradoras me parecen funestas, miren lo del Presidente de la República que está encartado con tanta mujer que tiene como ministra y en todos los institutos descentralizados”.

LA MOE RECHAZA afirmaciones del pdte del Partido @soyconservador en Santa Rosa (RDA) sobre participación de la mujer en política. Estas declaraciones denigran, estigmatizan y socavan el papel de la mujer en la política (HILO) @rcnradio @WRadioColombia @CaracolRadio @NoticiasUno pic.twitter.com/IdwujEEBHC — MOE (@moecolombia) 22 de mayo de 2019