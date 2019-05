Frustrado “Pacto Nacional” del gobierno Duque

El presidente Iván Duque convocó este lunes algunos partidos políticos para realizar lo que denominó “Pacto Nacional” sobre los temas coyunturales que tienen a esta administración en una crisis de gobernabilidad, puesto que, muchas de las iniciativas o propuestas han sido rechazadas en el legislativo debido a las minorías con las que cuenta en el Congreso.

En ese sentido, Duque citó a los partidos tradicionales, tales como el Liberal, el de la U y el Conservador para hablar sobre el Acuerdo de Paz y otros puntos relacionados con el pacto, firmado en noviembre de 2016 con la exguerrilla de las Farc.

Exclusión de la oposición

Tan pronto se hizo pública dicha reunión, algunos de los miembros de la bancada de oposición rechazaron el encuentro al considerarlo excluyente con los partidos que le han apostado a la construcción de la paz y apoyado el acuerdo como lo son el Partido Verde, Decentes, Polo Democrático y el nuevo partido de la Farc.

Asimismo, varios líderes de opinión asociaron esta reunión entre los partidos de gobierno y tradicionales, con el pacto político de 1958 denominado como “Frente Nacional”, cuando los liberales y conservadores acordaron repartirse el poder cada cuatro años para mitigar la violencia bipartidista.

“Hace unos 62 años los políticos de los dos partidos tradicionales se reunieron en un ‘gran pacto nacional’ para excluir al resto del país. ¡Hoy sus delfines y herederos se autoconvocan para hacer lo mismo! Su pírrica visión y arrogante exclusión es lo único que vuelven a ofrecer”, expresó desde su cuenta de Twitter la candidata del partido Verde a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López.

Por su parte, el representante a la Cámara, Mauricio Toro expresó desde la misma red social que pareciera que Duque continúa en campaña. Según él, promete cosas que no va a cumplir. “¿Convocar un Pacto Nacional sin la oposición? No le mienta a Colombia: eso no es un Pacto Nacional; eso es un acuerdo con grupos políticos tradicionales. ¿Que busca con eso? ¿Vuelve la mermelada?”, apuntó el congresista.

“Diálogo solo cuando se invite a la oposición” Partido Liberal

El director del Partido Liberal y expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo, indicó a la opinión pública que la reunión -concertada desde la semana anterior- estaba centrada para hablar de temas orientados a “tomar decisiones que mejoren y perfeccionen el proceso de paz”.

Sin embargo, Gaviria dejó claro que dicho partido continúa apoyando lo acordado en el pacto de paz, y en ese sentido, si se estuviera pensando en una eventual modificación al texto, esta debería darse en compañía de todos los partidos, incluidos los de oposición.

“Le dejé claro al señor presidente que tales diálogos solo podían hacerse con la participación de los grupos de oposición y que sería altamente conveniente saber si el Centro Democrático estaría interesado en participar”, aseguró.

Y destacó que el compromiso de los liberales con el Acuerdo de Paz es “indeclinable” y por lo tanto, no actuarían en contra del mismo, pues consideran que este tiene protección de la constitución.

Por su parte, el senador del partido de la U, Armando Benedetti, quien también apoya el Acuerdo de Paz, aplaudió la propuesta de su partido de lograr un acuerdo nacional siempre y cuando participen todos los partidos.

Los ejes en discusión serían el fortalecimiento institucional (NO a la Constituyente); protección de líderes sociales; Implementación del Acuerdo de Paz; y elección de un Fiscal de todos los colombianos”, indicó.

¿Crisis del gobierno?

Ante los rasgos de ingobernabilidad de esta administración, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, expresó que el país no está en crisis, sino lo que está en crisis es el gobierno del presidente Iván Duque.

En las encuestas no le va bien y lo castigan muy duro. Aproximadamente tiene 30% de aprobación, frente a un 60% de desaprobación.

“Es un gobierno minoritario, en el Congreso pierde todas las votaciones, no puede sacar ninguna agenda legislativa. Entonces es un gobierno minoritario ante la opinión y ante las fuerzas políticas, entonces para subsanar esto llama recurrentemente a un acuerdo. Pero esos acuerdos no los cumple y entonces llama a otro acuerdo”, indicó el analista.

Para Daniel Palacios, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, lo que busca el gobierno es unir y no dividir. Y lo que quiere es llegar a unos puntos mínimos o consensos como, por ejemplo, la reforma a la justicia, las objeciones a la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP, y lo que está sucediendo en materia de extradición como lo de Jesús Santrich.

“El presidente de la república cuando hizo las objeciones a la Ley Estatutaria lo que planteó claramente fueron unas dudas que se tenían dentro de un proceso muy grande”, indicó.

Según Palacios, lo que Duque está mostrando es que pretende construir sobre un consenso para avanzar de un modo en el que todo el país se sienta representado.

Sin embargo, hubo tanto revuelo y críticas de la oposición que la propuesta podría no llegar a buen puerto porque el gobierno de Duque está en una crisis enorme y son menos los congresistas que lo respaldan en sus decisiones.