El presentador que el Grupo Prisa devolvió a la televisión tras haber estado en RCN y Citytv

Colombia cuenta con un gran número de presentadores. Es que, hay una amplia variedad de programas, que le dan cabida a estos profesionales. Aunque hay quienes han tenido la oportunidad de brillar en diferentes canales y demostrar su talento. Este es justamente el caso de George Pinzón, figura que ha estado en canales como RCN e incluso Citytv. Sin embargo, el presentador había estado algo desaparecido de la televisión colombiana, hasta ahora. Gracias al cambio del Grupo Prisa en el Canal 1, el hombre ha podido hacer parte de nuevo de la pantalla chica.

George Pinzón, el presentador que estuvo en RCN y ahora regresa a la TV con Canal 1 y Grupo Prisa

Quizás algunos recuerden a este hombre por su paso en el famoso programa Bravissimo de Citytv. Es que, fueron varios años los que estuvo este presentador en el programa. Su despedida fue triste para muchos, incluyendo sus compañeros de set y también televidentes. Aunque, su paso por la televisión no terminó allí, pues George Pinzón ya tenía su destino bien definido. Fue así como llegó para ser parte del equipo de Buen día Colombia del canal RCN, donde estuvo por un tiempo. Sin embargo, allí no estuvo el tiempo que se esperaba y nunca se pudo saber por qué.

George Pinzón en Buen día Colombia.

Salió de manera repentina del matutino de RCN, dejando grandes preguntas entre los televidentes del canal. Claro que no se quedó sin trabajo, pues seguramente muchos conocen a George Pinzón por su labor en Caracol Radio. Para quienes no lo saben, este hombre también hace parte del equipo de La Luciérnaga. De hecho, es gracias a este programa que él tuvo la oportunidad de regresar a la televisión. Seguramente ya no es una novedad, pero desde la compra del Grupo Prisa, Canal 1 tuvo un gran cambio en su programación. Ahora, muchos de los programas de radio de Caracol Radio, están en su parrilla.

Entre estos nuevos formatos que han llegado al Canal 1, se encuentra La Luciérnaga. Gracias a esto, George ha regresado a la televisión y de hecho en redes ya compartió la felicidad que tiene de volver. Un hombre talentoso y que le aporta al canal, al programa. Aunque, como es bien sabido, desde el cambio, el canal no ha tenido su mejor rating, esperamos que esta situación cambie.

