Los años en que Juan Diego Alvira tuvo que andar escoltado y en camioneta blindada

.Publicidad.

El nombre de Juan Diego Alvira es muy popular en Colombia, por su reconocida faceta como presentador y periodista. Proveniente de Ibagué, el hombre ha sido una figura de diferentes canales colombianos. Lo hemos visto en City Noticias, Noticias Caracol, Revista Semana y hoy en día Canal 1 y La W Radio. Un hombre que sigue siendo referente para muchos y sigue siendo muy querido por el público colombiano. Aunque hoy su ritmo laboral es mucho más "tranquilo", pues hubo años donde tenía hasta seguridad. Esto lo reveló recientemente en una entrevista, donde se conoció esta situación que vivió el periodista por varios años.

Juan Diego Alvira reveló que tuvo tremendo equipo de seguridad

Como es bien sabido, hubo una época donde el presentador era una figura demasiado importante. No decimos que hoy no lo sea, pero su paso por Noticias Caracol le dio una gran posición. Seguramente, su estancia en este informativo le dio mayor reconocimiento del que ya tenía. Aunque, el reconocido periodista, reveló hace muy poco que, tanto Caracol como en Citytv, recibió amenazas en contra de su vida. Por supuesto que lo primero que se hace en estos casos, es solicitar seguridad con el fin de evitar una tragedia. Es probable que la situación del periodista fuera muy delicada en aquel entonces.

..Publicidad..

|Le puede interesar Ana María Navarrete vuelve a Colombia y ya tiene puesto asegurado en Caracol Radio; esto hará

...Publicidad...

De hecho, en Los 40, en entrevista con Los Impresentables, habló un poco más acerca de esto. Debido a este problema, el ibaguereño tuvo por un tiempo un esquema de seguridad. En este no solo llegó a tener carros blindados, pues incluso tuvo escoltar para protegerlo de algunos peligros. Sin embargo, en esta misma entrevista relató que en su caso, tuvo un escolta muy particular. Aunque admitió que admira y reconoce que hay escoltar muy bien preparados, el que él tuvo, era un cuento aparte. Tal parece que este hombre era un amante del vallenato y no dudaba en cantar en donde fuera.

....Publicidad....

Cuenta Juan Diego Alvira que en alguna ocasión, cuando estaba en la calle junto a su escolta, pasó un oso. Al parecer, empezó a sonar vallenato en un bar cercano y el hombre empezó a cantar a grito herido. Más que defenderlo en aquel momento, le hizo pasar una pena al ibaguereño. Una anécdota muy curiosa respecto a este periodo de la vida del periodista.

Vea también: