El portazo internacional que se ganó Colombia por señalamientos de Petro sobre Pegasus

El presidente Petro al haber leído en su alocución al pueblo colombiano el pasado 2 de septiembre exponiendo información sobre la supuesta compra del software Pegasus, que le brindó la Unidad de Información y Análisis Financiero- UIAF, se habría ido en contravía de lo firmado en los principios de intercambio de información son Egmont Group of Financial Intelligence Units, organización internacional contra el lavado de activos y la unidad de análisis financiero de Israel, con lo cual según confirmó W Radio, Colombia quedó suspendida de este grupo de inteligencia, y no podrá recibir ni entregar información a través de este canal seguro.

El Egmont Group of Financial Intelligence Units es una organización internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia para investigar y prevenir el blanqueo de capitales y privar a los criminales de los fondos necesarios para financiar sus fines destructivos: el tráfico de drogas, el crimen organizado y la actividad terrorista. El acuerdo existente le permite a Colombia, intercambiar información financiera para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismointernacionalmente.

La creación de este organismo se remonta a 1995 cuando un grupo de directores de unidades de policías, así como jueces y tecnócratas se reunieron en el palacio Egmont, ubicado en Bruselas, Bélgica, para a crear una agrupación que se convirtió en la red global de información financiera más grande del mundo, la cual

en forma legal, tiene acceso a propiedades, cuentas bancarias, contratos, transacciones e identificaciones de los grandes corruptos del planeta y del país.

La afiliación de Colombia a Egmont no tan fácil como parece sería su salida

Varias veces, sin éxito, Colombia tocó las puertas del Grupo Egmont para poder intercambiar inteligencia financiera con más de 100 países. Es un club cerrado que exige que los países demuestren con hechos su compromiso en la lucha contra el lavado de activos.

La presidencia de Andrés Pastrana tomo cartas en el asunto y en 1999 creó la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de esta forma el país se ganó su puesto junto con las unidades técnicas que luchan contra los crímenes financieros en jurisdicciones como Israel, Australia, Francia, Canadá y Estados Unidos.

En ese momento el Ministro de Hacienda era Juan Camilo Restrepo Salazar

El primer reto de la UIAF fue crear la infraestructura tecnológica para recibir los datos. Su primer director, Rodolfo Uribe Uribe, apoyado por el Ministerio de Hacienda, diseñó y ejecutó un plan tecnológico que le permitió a la Unidad empezar a recibir datos, y en febrero de 2000 el país fue aceptado de Egmont.

Con los datos que llegan, principalmente del sistema financiero, se filtran, analizan y se entregan al ente investigador como casos de inteligencia financiera que guían a la Fiscalía General de la Nación en sus casos de extensión de dominio y lavado de activos, aunque también tiene acuerdos con otras entidades como la Contraloría General de la República.

La UIAF cuenta con más de 17.000 millones de registros y una robusta capacidad de análisis y relacionamiento internacional, que la ha convertido en el referente de la región para capacitar analistas de inteligencia financiera. Delegados de más de 50 países han pasado por Colombia para capacitarse en cómo condenar narcotraficantes, corruptos, lavadores y terroristas.

La UIAF con sus acuerdos internacionales es el arma más poderosa contra el lavado de activos

La UIAF es, sin lugar a duda, es el arma más poderosa que tiene el presidente Gustavo Petro dentro del poder ejecutivo para luchar contra las mafias y el lavado de activos, y la relación con organismos aliados como Egmont hace parte de esta labor.

El director actual de la UIAF, Luis Eduardo Llinás, nombrado por el presidente Petro ha salido en los medios por tener a su hermano como uno de los contratistas mejor pagados en la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López. Y criticada su actual administración (El País de España) por no decir nada sobre los multimillonarios retiros en efectivo que cada tanto hacen personas grises en bancos ubicados en las fronteras de Venezuela y Ecuador.

José Ignacio Llinás sonó como un posible candidato a ser el ternado por el presidente Petro a la Procuraduría, pero no terminó entrando a la última prelista de 26

Luis Eduardo Llínas reconoció que los temas de inteligencia y contrainteligencia “son sensibles”, por lo que aclaró que el presidente en su alocución cometió una imprecisión en su alocución al hablar de Suiza cuando, en realidad, la carta de Impa (que mencionaba una transacción entre una firma colombiana y la empresa NSO Group) fue entregada por Israel el pasado 27 de agosto.

En ese sentido, Llinás reveló que dicha carta no podía ser compartida sin autorización previa y que, por eso, el mismo día en que fue recibida, se solicitó el permiso para hacerlo. Posteriormente, se ordenó que esta solamente se podía compartir con la Fiscalía General de la Nación, por lo que la entidad le trasladó la reserva al presidente Petro, en su calidad de máxima autoridad militar del país. Pero, el mandatario, tras consultar con sus asesores, tomó la decisión de desclasificar el documento él mismo.

En los próximos días, Grupo Egmont evaluará si se ha violado alguna norma o la confidencialidad de la información, con el fin de decidir si dicha suspensión se mantiene o se levanta.