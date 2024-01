El poder de Peñalosa en la Alcaldía de Carlos Fernando Galán

.Publicidad.

Ya se está terminando de cerrar la lista de nombres que acompañarán a Carlos Fernando Galán durante los cuatro años que dura su administración en Bogotá. Catorce de las quince Secretarías de la capital ya tienen definido el nombre de la persona que se va a sentar en el despacho y serían quince si no fuera por el abogado Jorge Beltrán, quien decidió no aceptar la invitación del Alcalde de ser su secretario Jurídico para dedicarse de lleno a Beltrán Pardo Abogados & Asociados, firma de la que es socio.

Dentro de los nombramientos hay algunos que llaman la atención y no precisamente por ser técnicos y no políticos, como los han denominado erróneamente algunos, sino por sus orígenes. Un caso particular es el de Eduardo Andrés Garzón, hijo del exalcalde de Lucho Garzón, quien será subsecretario de Gobierno. También destaca la jefa de Gabinete, María Lucía Villalba, quien es hija del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba.

..Publicidad..

Otro hecho que llama la atención de los nombramientos del Alcalde elegido por el Nuevo Liberalismo es que funcionarios vinculados al gobierno de Enrique Peñalosa van a tener presencia en cargos bastante importantes. Esto será posible gracias a dos nombres particularmente, pero podrían aumentar.

...Publicidad...

Uno de ellos es el de Isabel Segovia, quien fue Viceministra de Educación durante el gobierno de Álvaro Uribe y quien llega a ser la Secretaria de Educación. Ella es tan cercana a Peñalosa que incluso fue la elegida para ser su fórmula vicepresidencial cuando el entonces una vez exalcalde decidió lanzarse a la Presidencia. Candidatura que no prosperó al ser la quinta más votada en primera vuelta.

....Publicidad....

El otro nombre es el del arquitecto Orlando Molano, quien ya era de las entrañas de Peñalosa a finales de los 90s cuando se lanzó por primera vez a la Alcaldía de Bogotá y será nada menos que el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la cabeza de la millonaria inversión en infraestructura en la capital.

Molano también lo acompañó en su segunda llegada al Palacio de Liévano como director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) durante toda la segunda Alcaldía de Peñalosa y fue duramente criticado por llenar de pasto sintético los parques de la ciudad. Luego, Peñalosa lo respaldó para que llegara a la dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia en el gobierno Duque tras la salida de Julia Miranda a finales del 2020.

Lucía Bastidas tendrá un lugar seguro

La comunicadora social y periodista bogotana que en diciembre de 2023 completó 10 años como Concejala sería la nueva directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. Esto se daría solo tres semanas después de su sorpresiva renuncia al Partido Alianza Verde, al cual ha representado durante toda su trayectoria política.

Desde el Concejo de Bogotá, Bastidas ha sido uno de los principales apoyos que ha tenido el nacido en Estados Unidos. Lo fue durante su administración entre 2016 y 2019 y también durante el mandato de Claudia López, de quien se erigió como una de sus principales opositoras.

En julio de 2023, Peñalosa aseguró que ella sería una gran alcaldesa para Bogotá y que contaría con su apoyo.

Lucía sería una excelente alcaldesa para Bogotá https://t.co/ReFlpxnV93 — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) June 22, 2023

En diciembre, el nombre de Bastidas estaba siendo barajado para ser la Secretaria de Integración Social. No obstante, según La Silla Vacía, un tweet de la entonces concejala sobre el gobierno de Milei en Argentina hizo que reconsideraran la decisión y terminaran nombrando a Roberto Angulo.