Tiene 19 años, es jugador de América y los dueños del Manchester City le pusieron el ojo

El mercado de fichajes está en su momento más álgido alrededor del mundo y las principales ligas están realizando contrataciones millonarias y también mirando cuáles futbolistas podrían ser sus futuras estrellas. En el caso de los jugadores colombianos, Yaser Asprilla y John Jáder Durán han llamado la atención de varios clubes y, a ellos, se sumó Josen Escobar, jugador de América de Cali que despertó el interés del City Group, un holding que es dueño de equipos como Manchester City o Girona, y que es reconocido como uno de los mejores del balompié mundial.

El encargado de dar la primicia fue Fabrizio Romano, uno de los mejores periodistas de fichajes que hay en el mundo. A través de una publicación en su cuenta de X, el comunicador aseguró que "City Group está siguiendo al lateral derecho colombiano Josen Escobar, de 19 años, como talento para el futuro", además de confirmar que por el joven nacido en Santa Marta también tienen interés otros equipos del fútbol internacional.

🔵🇨🇴 City Group are monitoring 19 year old Colombian right back Josen Escobar as talent for the future.



There are several clubs interested in CD América fullback, City Group are keeping close eye on him. pic.twitter.com/R7vrlo9b1g