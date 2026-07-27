- El paisa que desde Cartagena maneja McDonald's en 21 países, la marca de restaurantes más valiosa del mundo

En el ultimo ranking fue valorada US$195.000 seguida por Chipotle Mexican Grill y su franquicia para América Latina está en manos del "gringo", Woods Staton

Una vez más, McDonald's se consagró como la cadena de restaurantes mejor valuada del mundo. Según datos de Companies MarketCap, la marca estadounidense alcanzó una capitalización bursátil superior a US$195.000 millones. Una cifra que supera ampliamente a la del segundo lugar, Chipotle Mexican Grill, también de Estados Unidos, cuyo valor en bolsa ronda los US$45.200 millones. En Colombia, además, se ha consolidado como una de las cadenas internacionales de restaurantes más importantes del país.

En el país y gran parte de América Latina, la cadena estadounidense es operada por Arcos Dorados. Aunque su llegada se dio en 1995, de la mano de Pedro Medina, quien abrió el primer restaurante en el Centro Comercial Andino y lideró su rápida expansión, el crecimiento que hoy tiene la marca en la región también está ligado a Woods Staton, un empresario paisa, nieto de uno de los fundadores de Panamco, que está entre las mayores embotelladoras de Coca-Cola en el mundo.

Woods Staton.

Con apenas 32 años, Staton ingresó al programa de formación de McDonald's, una experiencia que le abrió las puertas para asumir operaciones de la marca en Argentina, Chile, Uruguay y Panamá a finales de los años noventa.

A comienzos de la década del 2000, recibió la responsabilidad de operar prácticamente toda América Latina, con excepción de Brasil. Finalmente, en 2007 nació Arcos Dorados, compañía que asumió el control de las operaciones de McDonald's en Colombia y en buena parte de la región.

En 2025, Arcos Dorados registró ingresos por US$4.678 millones en América Latina y el Caribe, un crecimiento del 4,7 % frente a 2024. Al cierre de ese año, la compañía ya operaba 74 restaurantes en Colombia, aunque todavía se encuentra por debajo de otras cadenas internacionales de comida rápida como KFC y Domino's Pizza, administradas en el país por la mexicana Alsea, empresa que también opera la cadena Starbucks en el país.

Sin embargo, cuando se observa el panorama latinoamericano, la dimensión del negocio cambia. Arcos Dorados, liderada por el empresario paisa, administra 2.520 restaurantes de McDonald's en la región. De ellos, 1.800 son operados directamente por la compañía y 720 funcionan bajo el modelo de franquicia.

Actualmente, la empresa posee los derechos exclusivos para operar la marca en 21 países, entre ellos México, Brasil, Ecuador y Uruguay. Gracias a esa presencia, Arcos Dorados se convirtió en el mayor franquiciado independiente de McDonald's en el mundo, con cerca del 5,8 % de todos los restaurantes franquiciados de la cadena y alrededor del 4,4 % de sus ventas globales.

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