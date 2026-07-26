- La famosa pizzería de Bogotá que cerró histórico negocio con empresa italiana para traer auténtico tomate San Marzano

El restaurante, fundado por Andrea Bornacelli y Alejandro traerá hasta 5 millones de unidades del reconocido tomate San Marzano de la marca Solania

Pizzardi no se conforma con ser reconocida como una de las mejores pizzerías de Colombia. El negocio creado por la pareja conformada por Andrea Bornacelli y Alejandro Sardi acaba de dar otro salto internacional. La empresa, que comenzó en un garaje en 2023, ahora busca convertirse en un referente no solo por sus pizzas, sino también por la calidad de sus ingredientes. Acaba de cerrar una alianza con Solania, una de las productoras italianas más reconocidas del tomate San Marzano DOP.

Solania nació en 1993, fundada por Giuseppe Napoletano, quien hoy continúa al frente de la compañía. Con el paso de los años se ha consolidado como una de las principales productoras del tomate San Marzano DOP. Aunque esta variedad también se cultiva en Antioquia, Boyacá y Cundinamarca, ninguna cuenta con la Denominación de Origen Protegida (DOP), un sello que certifica que solo puede producirse en la región italiana de Agro Sarnese-Nocerino, a los pies del histórico volcán Vesubio.

Giuseppe Napoletano, fundador de Solania

Con esta alianza, Solania entra con más fuerza al mercado de la gastronomía premium en Colombia. Junto a Pizzardi, la compañía espera importar cerca de cinco millones de unidades anuales de dicha variedad de tomate.

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Parte de la responsabilidad recaerá sobre Andrea Bornacelli, quien fue elegida como embajadora de la marca en el país. El objetivo es impulsar el uso del ingrediente, considerado uno de los más importantes para la auténtica pizza napolitana y utilizado por algunas de las principales pizzerías de Italia y del mundo.

Para oficializar el acuerdo, la empresa italiana envió a Colombia a Renato Rocco, director de mercadeo de Solania y reconocido por promover la excelencia agroalimentaria italiana.

Los planes de expansión de Pizzardi en Colombia

La alianza con Solania llega en un momento de crecimiento para Pizzardi. Además de haber sido reconocida entre las 50 mejores pizzerías de América Latina, donde figura como una de las mejores de Colombia, la empresa tiene ambiciosos planes de expansión.

Actualmente, cuenta con dos restaurantes en Bogotá y dos cocinas ocultas (dark kitchens). Entre sus proyectos, también está abrir dos nuevos puntos de venta y sumar una nueva dark kitchen para fortalecer su operación.

Bogotá no es el único mercado que tienen en la mira. La compañía también analiza la posibilidad de llegar a Medellín, una decisión que todavía depende de los estudios que adelanta. A esto se suma otro proyecto: desarrollar su primera línea de food trucks para participar en ferias, festivales y eventos gastronómicos en diferentes ciudades del país.

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