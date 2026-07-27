- Un bufete bogotano lidera el pleito contra la Dimayor para que los clubes ganen más con la trasmisión de los partidos

Los 8 equipos más grandes donde están Millonarios y Nacional contrataron a Diego Muñoz Tamayo y compañía para liderar su pleito por los derechos de transmisión

A pocos meses de que comience la nueva era de comercialización de los derechos de televisión del fútbol colombiano para 2027, ocho de los clubes más importantes del país trabajan en una propuesta que busca modificar la distribución de los ingresos del negocio audiovisual. La iniciativa es impulsada por Millonarios, Santa Fe, Atlético Nacional, Junior, América de Cali, Deportivo Cali, Once Caldas e Independiente Medellín, quienes consideran necesario que el reparto reconozca variables como el rendimiento deportivo, el nivel de inversión y la fidelidad de sus hinchadas.

El encargado de representar jurídicamente a este grupo es Joe Bonilla, abogado egresado de la Universidad Católica de Colombia y socio de Muñoz Tamayo & Asociados, una de las firmas con mayor trayectoria en asuntos corporativos, de infraestructura y de privatizaciones en el país.

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El bufete fue fundado en 1995 por Diego Muñoz Tamayo y alcanzó reconocimiento durante la ola de privatizaciones de las décadas de 1990 y comienzos de los 2000. Bajo su liderazgo, participó en operaciones cuyo valor conjunto superó los 5.000 millones de dólares entre 1995 y 2007. Además, asesoró más del 80 % de las privatizaciones de los sectores eléctrico y gasífero en Colombia.

La liga colombiana si bien no mueve los mismos presupuestos que la liga del Brasil si ha sido un negocio muy rentable

De esa experiencia surgió el libro Privatización en Colombia: marco jurídico para la transferencia de la propiedad estatal, publicado en 2004 por el Departamento Nacional de Planeación. La firma también participó en procesos relacionados con la consolidación de Electrocosta y Electricaribe y asesoró operaciones de Enersis y Endesa durante la expansión de la inversión extranjera en el sector energético.

Bonilla llegó a Muñoz Tamayo & Asociados en 2003, luego de trabajar en Servicios Paralegales. Desde entonces, se ha especializado en operaciones vinculadas con la industria del deporte y el entretenimiento. Uno de los casos más conocidos fue su participación en la negociación que permitió la llegada de Radamel Falcao García a Millonarios, operación que implicó el diseño de acuerdos sobre derechos de imagen, aspectos tributarios y cláusulas de rendimiento.

Su experiencia también incluye la representación en Colombia de organizaciones vinculadas al béisbol profesional de las Grandes Ligas, entre ellas los Atlanta Braves y los Texas Rangers, franquicias por las que pasaron grandes peloteros colombianos como Édgar Rentería y Julio Teherán.

Fuera del deporte, Bonilla ha participado en proyectos empresariales de gran escala. Integró el equipo jurídico que estructuró los contratos laborales y de operación para la llegada y expansión de Marriott en Colombia y, además, lideró el proceso de transferencia de personal técnico y administrativo desde Ecogas hacia Transportadora de Gas Internacional (TGI).

Ahora, el reconocido abogado enfrenta uno de los desafíos más relevantes de su carrera: acompañar a los ocho clubes en la construcción de un nuevo esquema para la comercialización de los derechos audiovisuales del fútbol colombiano, con el objetivo de que la distribución de los ingresos refleje el peso deportivo, económico y comercial de cada institución en el campeonato nacional.

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