- El Pacto liderado por Cepeda, Mais por la investigada Peralta y En Marcha por Cristo son la frágil oposición

El mininterior Lara, consolidó un bloque de 14 partidos a favor del gobierno, sumando 7 como el Liberal que se declararon independientes con Petro

El Partido Liberal siempre había sido la fuerza de oposición al pensamiento conservador y en especial a la fracción de Álvaro Gómez, el inspirador de De la Espriella y de Defensores de la Patria.

Sin embargo el jefe de la colectividad César Gaviria que nunca partió cobijas con Petro para declararse de oposición, igual que otros seis, como el conservador en cabeza de Efraín Cepeda, el partido de la U de la gobernadora Dilian Francisca Toro como tambor mayor, Colombia Renaciente, Partido Demócrata Alianza Social indígena y Ada, se deslizó a la derecha para acompañar al gobierno de De la Espriella.

Sin haberse tomado una foto con ninguno de los líderes de los partidos, su Ministro del interior Rodrigo Lara logró consolidar un bloque mayoritario en senado y cámara que les permitirá al gobierno de De la Espriella navegar con holgura.

La coalición de gobierno estaría compuesta por 14 partidos y puede actuar como una verdadera aplanadora si vota con disciplina y no se dan las rebeliones internas que se dieron en el partido liberal y el partido Alianza verde durante el cuatrenio de Petro. Esta ilustración del portal Lasillavacia.com permite visualizar como quedaron las bancadas.

El primer partido en expresar su apoyo al gobierno, a pesar de los conflictos que se dieron en la primera vuelta entre los candidatos Paloma Valencia y El Tigre, fue el Centro Democrático con su jefe natural Álvaro Uribe Vélez. La afinidad ideológica es grande y aunque Uribe no está presente en el congreso su influencia sobre la bancada es total.

Enrique Vargas Lleras y el barranquillero Fuad Char quienes tomaron las riendas de Cambio Radical tras la muerte de su fundador Germán Varga Lleras también cantaron su apoyo al Tigre desde la primera vuelta.

Una oposición con voz pero sin los votos

El disidente del Partido liberal Juan Fernando Cristo, quien colaboró como Ministro del interior con el gobierno Petro y quien apoyó la candidatura de Iván Cepeda mantuvo su posición de oposición a De la Espriella, de la mano del Pacto Histórico que cuenta con una bancada de 25 senadores y 41 representantes a la Cámara.

Igual que en la campaña electoral en la que el senador Juan Fernando Cristo apoyo la candidatura de Iván Cepeda se unió al Pacto Histórico

El partido Mais dirigido por la senadora guajira Martha Peralta, una de las senadoras por cuestionadas y quien está investigada en la Corte Suprema de justicia.

La voz de Iván Cepeda y Carolina Corcho junto a la de otros congresistas del Pacto se escuchará en el recinto, no así la de Peralta quien nunca han sido una parlamentaria beligerante y menos los militantes de En Marcha que llegaron como parte de la Coalición Alianza por Colombia que logró 11 curules pero se desnaturalizó después de las elecciones y algunos de los partidos están con el gobierno y otros, como los verdes en Independencia.

En un acto en el Hotel Tequendama el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila adhirió a la candidatura de Cepeda y luego fue su jefe de debate

Ciertamente el beligerante senador verde Ariel Ávila no logró jalonar su partido Alianza Verde hacia la oposición después de haber sido uno de los grandes bastiones electorales de Iván Cepeda. Su voz individual se escuchará con la misma fuerza que desde su cuenta X confronta al gobierno de De la Espriella, en su condición de independiente junto con los hermanos Galán en el Nuevo Liberalismo Roy Barreras con La Fuerza de la Paz , el Partido Ecologista Colombiano, Aico y Mira, la única organización política de origen cristiano que no apoya abiertamente a De la Espriella.

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El trabajo del Ministro del interior Rodrigo Lara, con cancha en el congreso, dio resultados sin que se sepa aún el costo de este apoyo, a sabiendas de que el legislativo y el ejecutivo se manejan con el tome y dame, una lógica que pareciera inevitable para lograr gobernabilidad.

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