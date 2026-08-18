- Las 25 iglesias cristianas que respaldan al cuestionado ministro de Vivienda, cuyo cargo está en la cuerda floja

Jaime Andrés Beltrán, premiado por haber asegurado el voto cristiano, está en un lío por vacacionar en las playas de Santa Marta en medio del dolor por el terremoto

El papá del ministro de vivienda quien lleva su mismo nombre: Jaime Andrés Beltrán Contreras, es el pastor fundador de la Iglesia Camino a la Libertad de Bucaramanga. Llegó a la ciudad en la década de los ochenta con la misión de expandir la iglesia evangélica bajo el Movimiento Misionero Mundial, una organización cristiana evangélica que nació en Puerto Rico en los años 60. Y lo logró.

Su hijo Jaime Andrés, quien nació en 1982, incursionó pronto en la política. Con su poder sobre miles de fieles llevó a su hijo al concejo de Bucaramanga logrando la curul en el 2012 y repitió por tres períodos hasta lanzarse y lograr la alcaldía de la ciudad en 2023. La elección fue anulada por el Consejo de Estado por doble militancia. Con Jaime Andrés jr. sin ocupación en la actividad público, padre e hijo se propusieron volar alto y apoyar la candidatura presidencial del Tigre, quien al final barrió en los dos santanderes.

Beltrán fue nombrado coordinador de regiones, pero su principal papel fue unir el movimiento cristiano de Colombia que pesa electoralmente a través del Partido Colombia Justa Libres del que forma parte la iglesia Camino a la Libertad de la familia Beltrán en la que el ministro de vivienda participa como pastor auxiliar y colabora de manera activa en los servicios y sermones. Paradójicamente con su devoción está en el escrutinio político por cuenta de su decisión de abandonar su responsabilidad como jefe de la cartera de vivienda frente al catastrófico terremoto del 10 de agosto, para irse de puente a las playas de Santa Marta. Compañeros del gabinete permanecían en el territorio buscando soluciones para los damnificados

El ministro resultó con una explicación poco convincente mientras se prepara para afrontar un debate de control político en la Cámara

El partido Colombia Justa Libres fundado en 2017, que busca representar políticamente a las comunidades e iglesias evangélicas del país y reúne cerca de 25 iglesias de influyentes pastores incluida Camino a la Libertad, la de los Beltrán en Bucaramanga, que tiene además presencia internacional en Bolivia, Perú y Costa Rica reúne incluso la iglesia Casa sobre la roca liderada por el pastor Darío Silva quien celebró el matrimonio de Carlos Alonso Lucio con la hoy ministra de educación Vivianne Morales como puede leer aquí.

La organización en Colombia Justa Libres es sólida y en abril pasado en Armenia, mucho antes de la primera vuelta, aprobaron en pleno el apoyo a la candidatura del Tigre mientras el partido Mira de la iglesia Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional apoyó a Paloma Valencia en la primera vuelta.

En sus casi 10 años de existencia Colombia Justa Libres es el partido que más dirigentes cristianos y denominaciones aglutina en Colombia cerca de 25 organizaciones que se convirtieron en soldados de la causa del Tigre con Jaime Andrés Beltrán participando directamente en la campaña.

Estas son las iglesias que forman parte del partido y que significan una fuerza electoral de peso que se pelean los políticos en las elecciones.

Jorge Trujillo pastor de la Iglesia Centro Cristiano Monte de Sion

John Milton Rodríguez pastor de la Iglesia Misión Paz

Jaime Beltrán pastor de la iglesia Camino a la Libertad

Édgar Espíndola pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia

Gustavo Páez pastor de la Iglesia Oasis

Edgar Palacio Mizrahi pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada

Marco Fidel Ramírez pastor de la Iglesia Familiar Internacional

Ricardo Rodríguez pastor de la Iglesia Avivamiento

Eduardo Cañas pastor de la Iglesia Manantial de Vida

David Larrahondo pastor de la Iglesia Misión Vida

Natalia Lasso pastora de la Iglesia del Nazareno

Eduardo Pacheco pastor de la Iglesia Casa de Fe Cruzada Cristiana

José Satirio Dos Santos pastor de la Iglesia Centro Cristiano

David Reyes pastor de la Iglesia Boston Central

Eduardo Sánchez pastor de la Iglesia Comunidad Hosanna

Marco Acosta pastor de la Iglesia Dios Está Formando un Pueblo

Héctor Pardo pastor de la Iglesia Tabernáculo de la Fe

José María Villanueva pastor de la Iglesia Global Family

Fabio Alonso Pardo pastor de la Iglesia Cruzada Cristiana

Jerry Martínez pastor de la Iglesia Ministerio Familias Bendecidas

Miguel Motta Camargo pastor de la Iglesia Alianza con Dios

Darío Silva de la Iglesia Casa sobre la roca

Andrés Corson de la Iglesia el Lugar de su presencia

Los cristianos evangélicos arrancaron con presencia en el gobierno de Abelardo de la Espriella, además de Beltrán en el Ministerio de Vivienda, Vivianne Morales es ministra de Educación y su esposo Carlos Alonso Lucio fue el coordinador del empalme y es una voz influyente con el Presidente; John Milton Rodríguez fue nombrado agente liquidador del Ministerio de la igualdad.

| Lea también: Así es Su Presencia, la iglesia del pastor Corson de la que Laura Sarabia es una de sus fieles

Beltrán, comunicador social con estudios de alta gerencia, a quien la representante María Fernando Carrascal como vocera de la bancada del Pacto Histórico le tenía preparado un debate de control político recibió un espaldarazo del Presidente en su alocución del lunes a las 7 pm cuando le recordó su responsabilidad en la enorme tarea de reconstrucción de cerca de 500 municipios que se vieron afectados por el sismo del 10 de agosto. El respaldo con que cuenta el exalcalde de Bucaramanga y su rol en la campaña por el momento pareciera ser un seguro en el gobierno de De la Espriella pero tendrá que demostrar resultados en una de las carteras claves para la reconstrucción que el país tiene por delante.

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