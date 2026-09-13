- Una mujer llegó al puesto clave para que las fuerzas militares puedan cumplir con sus misiones

Hilda López, administradora cordobesa, asumió la dirección logística de Mindefensa, y es la responsable de que las órdenes de los militares se hagan realidad

La administradora de empresas, oriunda de Córdoba, regresa a un sector que ya conoce. Hilda López Gómez estuvo vinculada anteriormente al Ministerio de Defensa como asesora del Viceministerio para la Estrategia y la Planeación y participó en el proceso de empalme del nuevo gobierno.

Durante esa etapa estuvo al frente de labores de coordinación relacionadas con el sector Defensa, pero con el triunfo del Tigre le fue encomendada una responsabilidad crucial para la declaratoria de guerra a la ilegalidad declarada por el gobierno: directora Logística del Ministerio de Defensa, una institución con la que tiene relación directa en distintos cargos desde el 2019, en el gobierno Duque.

Es ella quien silenciosamente debe facilitar que las órdenes operativas se cumplen y que los requerimientos de los militares para sus misiones lleguen oportunamente. Su nombramiento fue uno de los más rápidos y ocupa el cargo desde el 19 de agosto de 2026 y posteriormente se oficializó su llegada al cargo.

Crédito: X @Hildalopezg

Su llegada a la Dirección Logística ocurre en el gobierno de De La Espriella que ha planteado una política de seguridad enfocada en el control territorial y una postura de mayor firmeza frente a los grupos armados. En ese escenario, la gestión de inventarios, adquisiciones, abastecimiento y demás procesos logísticos será relevante para garantizar las capacidades operativas de las Fuerzas Militares.

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Uno de los retos de la nueva directora será mantener información oportuna sobre el estado de los inventarios y los procesos de compra y suministro del sector. Para ello, deberá apoyarse en las herramientas institucionales disponibles, entre ellas el Sistema de Información Logística (SILOG), plataforma utilizada para la gestión de información relacionada con la logística de la Fuerza Pública, y trabajar de la mano el Ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora.

López Gómez cuenta con experiencia previa en distintas áreas del sector Defensa. Entre 2019 y 2021 se desempeñó como directora de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio, desde donde participó en proyectos relacionados con capacidades tecnológicas y soluciones para las Fuerzas Militares. Su trayectoria también incluye responsabilidades en otras entidades del Estado.

Antes de regresar al Ministerio de Defensa, trabajó en la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (EnTerritorio), durante el gobierno de Petro, entidad en la que adquirió experiencia en gestión pública. Su recorrido profesional le permitió mantenerse vinculada a asuntos de administración, planeación e innovación dentro del Estado. Uno de los hitos interesantes fue durante la pandemia al ser directora de Ciencia, Tecnología e Innovación (DCTeI) del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, en otras palabras, se encargó del desarrollo de varias líneas de producción de geles antibacteriales, kits para clínicas, ventiladores mecánicos entre otros.

Su nombramiento también tiene un componente político. Durante el proceso que llevó a Abelardo De La Espriella a la Presidencia, López Gómez participó en actividades de campaña y trabajó junto al general en retiro Jorge Mora, actual ministro de Defensa. Ambos también hicieron parte del proceso de empalme del sector.

Con su llegada a la Dirección Logística, López Gómez se convierte en una de las funcionarias civiles con experiencia previa en Defensa que tendrán responsabilidades dentro de la nueva administración. Su principal desafío será traducir ese conocimiento institucional en una gestión eficiente de los recursos que requieren las Fuerzas Militares para cumplir sus operaciones.

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