El nuevo destino al que llegaría Miguel Borja como toda una estrella; a gestionar la visa

Uno de los futbolistas colombianos que más dio de qué hablar al inicio del año fue Miguel Borja. Vistiendo los colores de River Plate, el delantero supo entrar en la selecta lista de los goleadores más efectivos del mundo y hasta logró su convocatoria a la selección Colombia para disputar la Copa América. Aun así, en los últimos meses ha vivido una sequía que ya empezó a preocupar en Argentina y, con la eliminación del equipo de la Copa Libertadores, se asegura que su tiempo en tierras gauchas está cercano a finalizar. Es más, en las últimas horas se conoció que un equipo de la MLS tiene sus ojos puestos en él, y ya tendría lista una oferta por sus servicios.

| Vea también: El día que Daniel Samper Pizano convirtió al león 'Monaguillo' en la eterna mascota de Santa Fe

Con toda la resistencia que ha generado Miguel Ángel Borja dentro de la prensa argentina y la hinchada millonaria, en las últimas horas se conoció que podría terminar su aventura en Argentina y seguir su carrera en una de las ligas más exóticas del continente. Según lo confirmó Ekrem Konur, comunicador de la BBC e Espn, Cincinnati está muy interesado en contar con el olfato goleador del cordobés para el año 2025 y, en aras de dicho objetivo, ya tendría lista una oferta para empezar las conversaciones con River Plate. El equipo estadounidense ofrecería, en primer momento, 4 millones de dólares, pero podría aumentar la oferta.

🚨🆕 #RiverPlate 🇨🇴

Cincinnati is ready to pay River Plate 4 million dollars for Colombian striker Miguel Ángel Borja. https://t.co/JfAwaqaSL5 pic.twitter.com/xzeYU076Nk