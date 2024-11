Revelan la relación del entrenador del Rayo con James Rodríguez; "no ha tenido ni una charla con él"

.Publicidad.

Aunque no es un secreto que James Rodríguez brilla como nadie con la selección Colombia, dentro de sus clubes se ha convertido en uno de los jugadores más resistidos. Desde que dejó el Bayern Múnich en 2019, no ha logrado tener la regularidad esperada en Inglaterra, Catar, Grecia o Brasil; y esta temporada, cuando se esperaba que pudiese volver a brillar en el fútbol español, en Rayo Vallecano, otra vez ha vuelto a despertar todo tipo de dudas. Su técnico, Iñigo Pérez, no lo ha tenido en cuenta como uno de los jugadores importantes del club y, en medio de muchos rumores sobre su ausencia, desde el país ibérico dieron la razón.

James Rodríguez suma apenas 5 partidos con Rayo Vallecano desde el inicio de la temporada. Foto: jamesrodriguez10

El distanciamiento de Iñigo Pérez con James Rodríguez en el Rayo Vallecano

Según lo confirmó el periodista Edu Aguirre, de El Chiringuito, la cuestión entre Iñigo Pérez y el colombiano se debe a un tema de comunicación. La información dada por el comunicador aseguró que el DT no ha tenido el interés de hablar con James Rodríguez para explicarle que espera de él; y en ese orden de ideas, el 10 de la selección puede que se sienta más que perdido en el Rayo Vallecano. "No se si tiene algo personal; pero lo cierto es que el técnico del Rayo no ha tenido ni una sola charla con James (...) Nunca le ha cogido y le ha dicho -James, espero esto de ti. James, aprieta más aquí- No ha hablado absolutamente nada" afirmó.

❌ "NUNCA ha habido una REUNIÓN JAMES-ENTRENADOR del RAYO".



A las declaraciones del comunicador, que se ha presentado como uno de los seguidores más fieles del 10 tricolor, también se sumó lo dicho por uno de sus compañeros, Marcos de Vicente, quien aseguró que la ausencia del colombiano en la plantilla del Rayo se debe, básicamente, porque no encaja en las directrices de Iñigo Pérez. "No es un problema personal, no encaja en lo que el Rayo y el equipo pide de él, ni físicamente en defensa, ni en ataque, ni en transiciones. No cumple la exigencia física que necesita el club". Ante ese panorama, se especula que el mejor jugador de América puede dejar el Rayo en enero, lo que sería otro duro golpe para su carrera.

