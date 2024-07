El nuevo álbum de Carin León tendrá talento colombiano y estará a cargo de una leyenda del vallenato

.Publicidad.

El exitoso exponente de la nueva música mexicana, Carin León, está presentando la primera parte de su nuevo disco llamado Boca chueca, donde cuenta con invitados muy especiales como el artista de rock-pop León Bridges, el cantante de baladas y rancheras Pepe Aguilar y la agrupación de ska que se ha vuelto una leyenda del rock mexicano, Panteón Rococó. En el marco de la promoción de este nuevo álbum también contó que está trabajando una composición con Carlos Vives.

Carin León fue uno de los invitados a la parranda vallenata, que se hizo en la casa de Silvestre Dangond, luego de su presentación en el Festival Vallenato de este año. Allí también estuvo presente Carlos Vives, por lo que este pudo haber sido el momento en el que se dio el acercamiento entre ambos músicos.

Sobre esta colaboración con Vives, que podría ir incluida en el próximo volumen de su nuevo álbum, el mexicano habló recientemente en una entrevista del medio Infobae, donde también confesó sus deseos de haber podido grabar en vida con Omar Geles y la enorme admiración que tiene por Wilfran Castillo.

Ese fin de semana Carin León se viralizó también por sus palabras de admiración hacia Castillo, a quien calificó como el máximo artista vallenato de los últimos treinta años.

¿Por qué en redes sociales han tildado el nuevo disco de Carin León de satánico?

Para su nuevo álbum Carin León quiso mostrar su lado menos amable, conectar su nuevo sonido con su esencia, pero resaltando la importancia que tiene hablar de los demonios personales que todos tenemos, pero algunos seguidores no lo entiendieron así y lo acusaron de satánico.

Carin León explicó la razón de ser de la carátula del disco, creada por el artista Alan Ortega y compartió un video donde se puede ver todo el proceso de composición del arte de tapa. ‘’Estas canciones captan sentimientos importantes de lo que estoy viviendo’’, mencionó León en una entrevista de Rolling Stone.

Esta es la lista de temas del disco que el artista saldrá a promocionar en las próximas semanas:

1. ‘Cuando la vida sea trago’

2. ‘Otra vez’

3. ‘Casi oficial’

4. ‘Frené mis pies’

5. ‘Círculo vicioso’

6. ‘Que haga el paro’

7. ‘Bebé no cambies tú’

8. ‘Por eso bye’

9. ‘Qué feo se siente el amor’

10. ‘No sé’ ft. Panteón Rococó

11. ‘The One (Pero no como yo)’ ft. Kane Brown

12. ‘Lamentablemente’ ft. Pepe Aguilar

13. ‘Aviso importante’ ft. Bolela

14. ‘It Was Always You (Siempre fuiste tú)’ ft. Leon Bridges

15. ‘Banqueteras’

16. ‘1’

17. ‘Aunque tú no lo sepas’

18. ‘Por culpa de un tercero’

19. ‘Despídase bien’