- El negocio al que Blessd ahora le apuesta: comprar y vender jugadores en España y Dinamarca con sus equipos de fútbol

Con millones de reproducciones y su empresa Dímelo Jara, el cantante financia desde el futsal antioqueño hasta el Vendsyssel FF, ahora va por el Deportivo Pereira

El Coliseo El Cubo de Ditaires, en Itagüí, estaba repleto. Se jugaba la fecha doce de la Liga Betplay de Fútbol Sala de Colombia. El partido enfrentaba a Leones de Itagüí contra El Carmen Bendito, un equipo del Oriente antioqueño. En la cancha, vistiendo el uniforme deportivo, estaba Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd.

El partido terminó 2-1. El Carmen Bendito, uno de los tres equipos de Blessd, ganó. Con la victoria, alcanzó el segundo lugar del Grupo D con veinticinco puntos.

Hasta ahí se trata de una fecha más de la Liga de Fútbol Sala. Sin embargo, el hecho de que el reguetonero sea el dueño del equipo le da otra connotación a la victoria y hace que las gradería se llenen fecha tras fecha.

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Equipos de barrio, de futsal y de Dinamarca

En abril de 2026, se presentó oficialmente el Club Deportivo El Carmen Bendito FT. Dicho proyecto nació de una alianza entre el Club Deportivo El Carmen FT, la Alcaldía de El Carmen de Viboral y la empresa de Blessd.

El objetivo de la compra es fortalecer el fútbol sala en la región y brindar oportunidades profesionales a los jugadores jóvenes de los municipios antioqueños.

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Para Blessd, este tipo de inversiones representa un negocio que conecta sus pasiones. El financiamiento de sus otros proyectos deportivos proviene, según el cantante, directamente de su carrera en la música urbana.

Él cuenta con más de doscientos millones de reproducciones mensuales en las plataformas digitales, lo que genera ingresos constantes. Para administrar este capital, Blessd se unió con su mánager y amigo de la infancia, conocido como Dímelo Jara, para fundar la empresa Dímelo Jara Company.

La compañía funciona, además, como sello discográfico. Al mismo tiempo, es una plataforma de inversiones que busca unir la música con el fútbol. A nivel local, la compañía también adquirió la ficha de un club para crear Dímelo Jara F.C., el cual compite en la Liga Antioqueña de Fútbol y en torneos nacionales para proyectar futbolistas.

Del mismo modo, en el Barrio Antioquia de Medellín, el cantante patrocina al equipo de fútbol callejero El Kiosco y promueve el torneo del barrio.

Los negocios deportivos de Blessd y su mánager se extienden fuera de Colombia. En octubre de 2024, el cantante anunció la compra del club Vendsyssel FF, un equipo de fútbol que compite en la segunda división de Dinamarca, en la ciudad de Hjørring.

Blessd financió esta operación al convertirse en el inversionista principal del fondo Legacy Sports Partner. Al asumir este proyecto, el cantante declaró que se sentía como si estuviera jugando el modo carrera del videojuego FIFA en la vida real.

Su plan de negocios con el club danés incluye mejorar las categorías juveniles, buscar jugadores jóvenes en Colombia y América Latina para llevarlos a Europa, y aumentar los ingresos comerciales mediante asociaciones de marca que unan eventos de música y fútbol. Su meta es lograr el ascenso a la primera división de Dinamarca y disputar la Liga de Campeones algún día.

Un reguetonero como imagen de un equipo español

La segunda inversión del artista en Europa ocurrió en España. Blessd y su mánager Jara se convirtieron en socios de la Unión Balompédica Conquense, un club de Cuenca que compite en la Tercera Federación española.

La operación fue la primera vez que una estrella de la música urbana latina entra como socia directa y embajadora de imagen en un equipo español, buscando integrar el impacto social en la juventud con actividades culturales y deportivas.

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La ambición del cantante en la industria del fútbol también apunta a la primera división de su país. En septiembre de 2025, se reportó que Blessd estaba interesado en adquirir un paquete de acciones del Deportivo Pereira, equipo del fútbol colombiano que enfrentaba dificultades financieras.

Según trascendió en la prensa, el cantante estuvo dispuesto a ofrecer una cifra de quince millones de dólares para comprar la institución. Aunque la dirigencia del Deportivo Pereira señaló que una negociación formal requeriría ofertas a partir de los treinta millones de dólares, el interés dejó claro que la estrategia de Blessd es seguir expandiendo su portafolio de negocios deportivos tanto en Colombia como en el exterior.

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