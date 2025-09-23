- De las calles a la gala del Balón de Oro, esta es la historia de Blessd

Stiven Mesa Londoño pasaba semanas sin volver a casa. A los 15 años, cuando vivía en Bogotá, la calle era su escape. Vagaba por los andenes buscando problemas. Causar destrozos era parte del juego. Nadie en su hogar sabía que su grupo de amigos eran jóvenes ladrones y que él participaba en sus andanzas como cómplice.

Todo cambió tras pasar 48 horas en un Centro de Atención Especializado. Fue entonces cuando decidió abandonar Bogotá y dejar atrás su vida criminal. Aunque su madre ya separada y con una nueva familia en la capital se oponía, él entendía que para cambiar sus malos pasos tenía que alejarse de la fría ciudad.

Al regresar a Medellín, específicamente a Itagüí, su vida tomó otro rumbo. Ningún familiar quiso recibirlo, salvo sus abuelos maternos, con quienes vivió sus últimos años escolares. Con el tiempo se volvió más disciplinado y empezó a pensar en un futuro lejos de las calles. A los 17 años, comenzó a trabajar en el negocio familiar: las plazas de mercado.

Su padre y su abuelo vendían frutas y verduras y a él le tocaba levantarse a las 2:00 a.m. para llegar a las 5:00 a vender. Luego, iba al colegio a vender golosinas. Una de las niñas, quien era cliente frecuente, notó que Stiven sabía improvisar y freestylear, lo impulsó a construir su carrera musical.

Estos trabajos le permitieron reunir el dinero para pagar sus primeras producciones musicales, luego de que en el centro educativo le recomendaran un productor oriundo del Barrio Antioquia. En esa comuna nació Blessed.

De ahí en adelante, toda su vida se volcó y su objetivo se convirtió en hacerse una estrella de reguetón. Aunque sus influencias musicales provenían de raperos como Akapellah, el género de origen boricua lo conquistó, grabó su primera canción y en poco tiempo empezó a ser reconocido.

A la par, creció Ryan Castro, otra estrella contemporánea del reguetón nacional con el que empezó a colaborar. Ambos hacen una dupla inseparable, no solo en el ámbito profesional sino también privado. Hasta que en el 2021 llegó su primer álbum de estudio titulado Hecho en Medellín, donde figuran celebridades internacionales como Justin Quiles y Lenny Tavarez. Este lanzamiento lo consolidó como una de las promesas más relevantes del país.

Desde entonces ha lanzado múltiples sencillos, entre los que se encuentra la polémica colaboración +57 que reúne a Karol G, Feid, DFZM, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y el productor Ovy on the Drums. Canción que generó escándalo por una de las rimas de Feid en la que resaltaba la belleza de una adolescente: Mamacita desde los fourteen. Además, de cuatro álbumes adicionales.

Su más reciente hito es la presentación que realizó en la gala del Balón de Oro, posicionándose como el primer latinoamericano en dar apertura a este evento futbolístico.

Blessd en la gala del Balón de Oro

Vestido completamente de negro y acompañado por un tecladista que tocaba en un piano de cola posicionado en la alfombra roja, Blessd se convirtió en el primer artista latino en abrir la gala del Balón de Oro.

La canción que interpretó hace parte de su álbum del 2024 llamado Si Sabe y se llama Condenado al Éxito II. El repertorio, constó de una sola canción y fue celebrada por colegas como Maluma y Crudo Means Raw.

