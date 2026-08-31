- Quién es el cantante vallenato que ahora es novio de Sara Uribe

La modelo y empresaria hizo oficial su noviazgo con el artista vallenato Camilo Méndez tras un beso publicado en sus redes sociales

Después de su ruptura con Fredy Guarín, Sara Uribe blindó su corazón ante la audiencia, pero ahora la presentadora y empresaria paisa ha vuelto a permitir que la luz entre por la ventana.

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El renacer no es solo un nuevo romance. Es también la materialización de una "segunda oportunidad", concepto que Sara ha abrazado no como un consuelo, sino como un acto de justicia personal.

¿Quién es el dueño de la nueva sonrisa? El hombre que ha logrado derribar los muros de Sara tiene el carisma de la nueva ola vallenata. Camilo Méndez es intérprete de canciones como Equivocada estás, Un día sin ti y de varias versiones en parranda vallenata. Su propuesta combina sonidos del vallenato tradicional con un estilo romántico y fresco.

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Un amor de película

La confirmación del romance no necesitó comunicados oficiales, sino una noche que los testigos describieron como "de película". Bajo el cielo de agosto, la atmósfera se tornó íntima cuando el vallenato dejó de ser espectáculo para convertirse en confesión.

Camilo, con la mirada fija en los ojos de la modelo, detuvo el tiempo para oficializar lo que las redes ya sospechaban entre líneas.

-Yo que estoy enamorado... llegó la hora de cantarle a una persona que me tiene enamorado, que me encanta, que me gusta mucho y que está aquí a mi lado-, le dijo conmovido. -Esta canción es para ti, Sarita-.

La respuesta fue un beso que selló semanas de rumores y una sonrisa de felicidad.

¿Todo tiempo pasado fue peor?

La relación previa de Sara con Fredy Guarín, padre de su hijo Jacob, fue un torbellino de exposición que la dejó agotada y a la defensiva. Este nuevo capítulo con Camilo Méndez representa, como ella misma ha expresado, una esperanza: "Siempre, siempre llega alguien que te pone como prioridad" y, de manera más contundente, recordó a sus seguidores que "siempre puede llegar alguien mejor para ti".

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Poco después de oficializar su unión, Sara desató lo que sus seguidores llamaron una "indirecta directa" al protagonizar una sesión fotográfica vestida de novia. En un detalle que conmovió a su audiencia, confesó que su sueño más profundo es ver a su hijo Jacob tomando su mano para entregarla a ese "amor bonito".

Al definir su relación como el acto de "sentirse en casa sin dejar de sentirse libre", Sara ha encontrado finalmente el destino tranquilo que buscaba.

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