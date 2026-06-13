Fiscalía pide medida de aseguramiento contra Blessd por presuntas amenazas de muerte

La justicia colombiana estudia la solicitud de la Fiscalía, que señala al cantante de haber participado en la planeación de las intimidaciones

El cantante de música urbana Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, enfrenta un proceso judicial luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitara una medida de aseguramiento en su contra por su presunta participación en un caso de amenazas de muerte contra Jéfferson Sánchez, quien se ganaba la vida imitándolo. El expediente se relaciona con hechos ocurridos en Medellín y ha generado gran atención debido a la popularidad del artista y la gravedad de los señalamientos.

Según la Fiscalía, Blessd habría tenido un papel determinante en los hechos investigados, al presuntamente participar en la planeación de las intimidaciones. El ente acusador sostiene que el cantante habría "gestado la idea criminal", una afirmación que forma parte de los argumentos presentados ante un juez para solicitar una medida restrictiva de la libertad mientras avanza el proceso.

Por su parte, la defensa del artista ha rechazado las acusaciones y ha insistido en que Blessd es inocente de los cargos que se le atribuyen. Hasta el momento, el cantante no ha sido condenado y el caso permanece en etapa judicial, por lo que será la justicia la que determine si existen suficientes pruebas para establecer su responsabilidad en los hechos denunciados.

El proceso continúa a la espera de las decisiones que adopte el juez encargado del caso, quien deberá resolver si acepta la solicitud de la Fiscalía y define las medidas que enfrentará el intérprete de música urbana. Mientras tanto, el caso ha abierto un nuevo debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas y el impacto que este tipo de investigaciones puede tener en la carrera de uno de los artistas más reconocidos del género urbano colombiano.

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