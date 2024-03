El negociazo que Nataly Umaña tiene con su esposo afuera de La Casa de los Famosos

.Publicidad.

El nombre de Nataly Umaña ha estado en boca de todos durante los últimos días. La mujer, que se encuentra actualmente en La Casa de los Famosos, está generando una reciente polémica con su matrimonio. No es un secreto que la actriz tiene una relación desde hace 12 años con el también actor Alejandro Estrada. En redes sociales y entrevistas, la pareja tenía una imagen sólida, difícil de afectar por terceros. Sin embargo, con todo lo que ha pasado en el reality del Canal RCN y Vix, las cosas han cambiado significativamente. Incluso, muchos se han preguntado qué pasará con su negocio y si no sabe de qué se trata, aquí le contamos.

Este es el negocio de Nataly Umaña junto Alejandro Estada ¿Peligra por La Casa de los Famosos?

Ahora bien, la pareja no solo comparte junto a su esposo, Alejandro Estrada, un matrimonio. Así mismo, es normal como ambos en redes sociales suelen compartir bastante contenido juntos. Sin embargo, esto no es lo único que este par de actores comparten. Aunque no todos lo saben, Nataly Umaña y su esposo cuentan con su propio negocio y que por sus precios, podría ser rentable. En su Instagram, han compartido algunas imágenes en donde se puede apreciar los productos que usan. Se trata de una empresa dedicada a la venta de monturas para gafas.

Duel Lenses de Ocho & Medio - Foto tomada de Facebook Ocho & Medio

El nombre del negocio de Nataly Umaña y Alejandro Estrada es Ocho & Medio. En su página de Instagram se puede apreciar los diferentes productos que tienen a la venta. Además, parece que no solo hacen envíos a Colombia, pues también tienen pedidos de otros países de Latinoamérica. Por otro lado, también se puede conseguir el catálogo en drive de varias monturas que ofrecen. Ahora bien, el precio de sus productos podrían estar rondando los 200 mil pesos. Si bien no es el producto más caro, con varias ventas al mes, podrían recoger un buen billete.

Por otro lado, mucha gente está preocupada por lo que pase dentro de La Casa de los Famosos. Hay mucha gente opinando que Alejandro Estrada debería separarse de ella apenas salga del reality de RCN y Vix. Habrá que ver qué más pasa entre Nataly Umaña y Melfi. Seguramente de esto podría depender la continuidad de este negocio.

