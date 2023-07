El ministro de Defensa no se muestra apto para ese cargo

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. La paz total suena muy bonita como propuesta, lo que muestran los hechos en diez meses no es que propiamente que haya paz total. Los grupos armados siguen funcionando, extorsionando, secuestrando, dedicados a actividades ilícitas como la siembra y el procesamiento de coca, y no se ven avances sustanciales en esa materia. Hay mesas creadas, hay expectativas, pero solamente ahora empieza supuestamente el cese al fuego del ELN.

Mientras el aparato militar, que viene mostrando desaliento en la lucha con la guerra que se vive en Colombia, es muy difícil transformar las cosas. Las causas son múltiples, una de ellas es que el ejército colombiano no ha sido el mejor combatiente contra la guerrilla. Esta, en los últimos años, se ha vinculado al negocio del narcotráfico Y eso le ha dado recursos. No parece muy clara la política del gobierno con respecto a los sembrados de más de 250.000 hectáreas de coca, y Colombia es el principal exportador del producto. Vuelvo a repetirlo, Colombia es un narcoestado desde hace mucho tiempo. Es muy difícil que una sociedad pueda enrumbarse por el desarrollo capitalista Industrial en esas condiciones.



Creemos que en este momento el balance no es el mejor con respecto a la confrontación armada y a la guerra. El ministro de Defensa no se muestra como una persona apta para ese cargo, bien podría hacerlo en otro menester en el que él ha estado, como alto funcionario judicial. Pero como ministro de Defensa está es para hacerle mandados a Petro. No hay no hay guías ni planes concretos, estamos mal en materia de orden público.

