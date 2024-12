No hay almuerzo gratis, ¿cómo se lo explico?

“There Ain´t No Such Thing As A Free Lunch (no hay tal cosa como un almuerzo gratis).”

Robert A. Heinlein

“El pan más sabroso y la comodidad más agradable son los que se ganan con el propio sudor.”

Cesare Cantù

“La primera lección de economía es la escasez: Nunca hay suficiente de nada para satisfacer a todos los que lo quieren. La primera lección de la política es ignorar la primera lección de la economía.”

Thomas Sowell